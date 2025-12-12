Estos son los 10 coches con los que se puede conducir sin las manos en el volante

Poco a poco, los vehículos autónomos están empezando a formar parte de nuestras vidas. El primer coche que circuló por las carreteras españolas sin necesidad de conductor fue un Citroën Gran Picasso, en noviembre de 2015.

El primer automóvil con el nivel 3 de conducción autónoma llegó en marzo de 2021 con el Honda Legend. Este nivel hace que el vehículo tome el control en ciertas condiciones, pero el conductor debe estar atento porque el coche aún no puede manejar todas las situaciones inesperadas. Este modelo marcó un hito histórico al ser el primer coche del mundo autorizado para que el conductor pueda apartar su atención de la carretera y realizar una actividad secundaria mientras el vehículo conduce solo.

Honda Legend, el primer coche con el nivel 3 de conducción autónoma / Honda

La conducción autónoma en España

La Dirección General de Tráfico estrenó una nueva etiqueta este verano, que hace referencia a los vehículos autónomos en pruebas. La pegatina es muy parecida a las medioambientales y tiene tres elementos fundamentales: El código QR que explica que es parte del programa de los vehículos autónomos, la matrícula del vehículo y el código de autorización de que puede hacer y estar en modo de pruebas. Con esto, la DGT explicó que España se posiciona como un país pionero en la integración segura de este tipo de vehículos, y fomenta la innovación tecnológica y la mejora de la movilidad.

La etiqueta rosa de la DGT / DGT

En octubre de 2020, se estrenó el primer autobús automatizado en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid (Cantoblanco). Este vehículo eléctrico es el EZ10 de la empresa Easymile, y tiene capacidad para 12 pasajeros (seis sentados y seis de pie). Este autobús circula a unos 20 km/h dentro del campus universitario, realiza un recorrido de unos 3,7 kilómetros y opera todos los días laborables de 7:15 a 15:15.

El pasado mes de septiembre y octubre, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid inauguró un proyecto piloto de un autobús autónomo en la Casa de Campo. Este vehículo es 100% eléctrico y está fabricado en España. El autobús de 12 pasajeros recorrió unos 1,8 kilómetros con seis paradas, y funciona con un nivel de automatización 4, lo que permite reconocer semáforos, peatones, ciclistas y carreteras, decidir de forma autónoma cuando tiene que acelerar, frenar o girar, y solo necesita la intervención humana en situaciones excepcionales. Por la normativa europea, los conductores de estos vehículos autónomos deben estar atentos para tomar el control en cualquier momento, y no estar con el teléfono móvil, leyendo un libro…

El autobús autónomo / Rubén Burillo

Los 10 coches con los que se puede conducir sin las manos en el volante

Los vehículos autónomos están mucho más desarrollados en Estados Unidos que en el resto del mundo. En China no está permitida esta tecnología, y en nuestro país solo hay un modelo homologado para circular, en determinados tramos, sin las manos en el volante, que es el Ford Mustang Mach-E equipado con el sistema Ford BlueCruise.

Ford Mustang Mach E equipado cone el sistema Ford BlueCruise, el único modelo homologado para circular sin las manos en el volante / Ford

Tesla es una de las firmas automovilísticas más famosas si hablamos de conducción autónoma, pero no tiene un sistema de conducción ‘manos libres’ homologado. Estos son los 10 coches con los que puedes conducir sin las manos en el volante:

Conducción autónoma nivel 3

Este nivel de conducción hace que el vehículo tome el control en ciertas condiciones, pero el conductor debe estar atento porque el coche aún no puede manejar todas las situaciones inesperadas.

Honda Legend.

Mercedes-Benz Clase S.

Mercedes-Benz EQS.

BMW Serie 7.

Conducción autónoma nivel 2+

Este nivel de conducción es una mejora del Nivel 2 oficial de la SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices), en el que el coche maneja la dirección y la velocidad (Control Crucero Adaptativo + Asistencia de Carril), pero el conductor debe estar siempre atento.