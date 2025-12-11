La llegada de la Zontes 703F ha hecho ruido, y con razón. Desde su presentación quedó claro que Zontes venía dispuesta a tensar las costuras del segmento trail-aventura con una propuesta que parecía imposible: un motor tricilíndrico de 699 cc, parte ciclo solvente, llanta delantera de 21”, suspensiones regulables, equipamiento de nivel alto y un precio por debajo de los 8.000 €.

Sobre el papel podía parecer una promesa demasiado optimista, pero la 703F demuestra en la práctica que no solo era viable, sino que pone en aprietos a marcas mucho más asentadas. Con 95 CV, 76 Nm y un enfoque polivalente, se sitúa como una trail muy seria para quienes buscan una moto capaz sin hipotecar el bolsillo.

Zontes 703F: la trail tricilíndrica que redefine lo que puede ofrecer una moto accesible / Zontes

No intenta ser réplica de nada

Lo primero que sorprende es su relación calidad-precio. En un segmento donde lo habitual es encontrar limitaciones claras cuando el precio baja, la 703F rompe el esquema: chasis de doble viga de aluminio, basculante también en aluminio, frenos J.Juan, llantas de radios tubeless de 21”/18”, suspensiones Marzocchi regulables y un equipamiento tecnológico realmente llamativo: pantalla TFT de 6,75”, modos de conducción, control de tracción, cámaras delantera y trasera en Full HD, llave por proximidad, puños calefactables, caballete central, parabrisas regulable eléctricamente y conectividad completa. Es un catálogo de elementos que, en otras marcas, obliga a subir claramente de escalón de precio.

Cuenta con un equipamiento de serie muy completo incluyendo, entre otras cosas, una cámara trasera / Zontes

La estética, angulosa y moderna, también juega a su favor. La 703F no intenta ser una réplica de nada: visualmente ofrece personalidad, una silueta robusta y una actitud que encaja con el uso viajero y aventurero al que está orientada. Su depósito de 22 L, la ergonomía estudiada y la variedad de accesorios disponibles refuerzan esa idea de moto “lista para salir a cualquier parte”. No es una trail exótica, ni pretende serlo: busca ser lógica, práctica y completa, y justo ahí es donde consigue brillar.

La filosofía de esta moto se entiende rápido: una trail para el día a día, para viajar, para salir por carreteras de montaña y también para atreverte con pistas de vez en cuando. No apunta al off-road duro; su terreno natural es la aventura realista y de uso cotidiano, donde la mayoría de moteros se mueven en la práctica. Zontes ha sabido situarla en ese punto intermedio que muchos buscan: suficiente potencia para divertirse, tecnología para viajar cómodo y una configuración de ruedas pensada para un uso mixto sin complicaciones.

La estética angulosa y moderna juega a su favor / Zontes

Sensaciones de conducción: así responde la 703F en carretera y pistas

Nada más subirte, se nota que Zontes ha trabajado bien la ergonomía. El asiento de 845 mm ofrece una altura razonable para la mayoría de usuarios y permite llegar al suelo sin dramas. La posición de conducción es natural, con un manillar ancho y un triángulo ergonómico equilibrado para largos recorridos. En marcha, el motor tricilíndrico es una de las grandes sorpresas: suave, lineal, con medios generosos y una entrega de potencia muy aprovechable. En uso normal se muestra dócil, pero si abres gas con decisión saca carácter y empuja con alegría, acompañado por un quickshifter que hace el trabajo sin estridencias.

En carretera transmite estabilidad y aplomo. El chasis y la propia arquitectura de la moto generan confianza, permitiendo enlazar curvas con fluidez y manteniendo siempre una sensación de control. En rutas de montaña o viajes largos, la protección aerodinámica y la suavidad del motor contribuyen a una experiencia cómoda, sin vibraciones molestas. El conjunto frena bien y responde de forma predecible, algo que se agradece cuando viajas cargado o haces conducción más viva.

Cuenta con un catálogo de elementos que, en otras marcas, obliga a subir claramente de escalón de precio. / Zontes

Cuando el asfalto se acaba, la 703F se defiende con dignidad. No es una moto pensada para zonas extremas, pero en pistas sencillas, caminos de grava o terrenos irregulares se siente sólida. Las suspensiones Marzocchi absorben bien las irregularidades y el conjunto mantiene el equilibrio sin sustos. Las llantas de 21”/18” ayudan a que la moto se sienta segura en tramos de tierra, y la ergonomía también facilita la conducción de pie. En definitiva: no es una enduro, pero sí una trail polivalente que permite improvisar rutas mezclando asfalto y tierra sin que te entren dudas.

Tras varios kilómetros, la sensación general es la de una trail honesta, completa y sorprendentemente madura para su precio. No pretende competir directamente con motos de alta gama, pero ofrece suficiente calidad, aplomo y disfrute como para que muchos usuarios se planteen seriamente si necesitan gastar más para tener una moto que les acompañe en el día a día, las escapadas y los viajes.

El chasis y la propia arquitectura de la moto generan confianza, manteniendo siempre una sensación de control / Zontes

A pesar de su sólida propuesta, la Zontes 703F no es perfecta —ni pretende serlo. Su peso, que supera los 230 kg en orden de marcha, puede sentirse elevado en maniobras en parado o en pistas muy lentas, algo que limita un poco su agilidad en off-road más técnico. El quickshifter funciona correctamente, pero no alcanza la suavidad de otros sistemas de marcas más consolidadas. Son detalles mejorables que no empañan el conjunto, cuyo precio se sitúa por debajo de los 8.000 euros, 7.992 euros más concretamente seguro del primer año y cinco años de garantía incluidos.