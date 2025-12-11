Travis Pastrana exprime los 750 CV del Subaru Brataroo en su Gymkhana más radical

Subaru Motorsports USA y Hoonigan han estrenado Aussie Shred, la nueva entrega de la saga Gymkhana, que llega con Travis Pastrana en un escenario tan inmenso como radical: Australia. Esta tercera participación del piloto en la serie no solo marca un punto y aparte en la franquicia, también sirve de carta de presentación para el Subaru Brataroo, un proyecto tan radical como la propia película. Según los responsables, es la producción más atrevida hasta la fecha, con saltos imposibles, maniobras milimétricas y localizaciones que llevan la acción a otro nivel.

El Brataroo nace como una reinterpretación de un Subaru Brat de 1978, convertido aquí en una herramienta perfecta para la Gymkhana. Detrás de su imagen de resto-mod desmesurado hay una ingeniería firmada por Subaru of America y Vermont SportsCar, que han creado un coche pensado para deslizar, girar y volar por encima de todo lo que se había visto antes en la serie. Su motor bóxer turboalimentado de 2.0 litros desarrolla 670 CV y casi 1.000 Nm de par, estirándose por encima de las 9.500 rpm, mientras que la aerodinámica activa marca un nuevo nivel dentro del universo Gymkhana.

Gymkhana en Australia con Travis Pastrana en el Subaru Brataroo / Subaru

El Brataroo es, sin duda, el coche de Gymkhana más salvaje que se ha construido para la Gymkhana. Cada parte del coche se diseñó para soportar todo lo que le hicieron durante el rodaje. Desde dejar dos ruedas colgando en un muelle hasta volar 160 pies sobre un cañón de diez pisos de profundidad por encima de un camión.

El recorrido de Aussie Shred cruza algunos de los rincones más reconocibles del país, desde el Outback hasta la bahía de Sídney o el mítico Mount Panorama en Bathurst. Además, el rodaje reúne cameos de figuras locales del motor como Toby Price, Chris Atkinson y varios pilotos de Supercars que desafían al Brataroo en una drag race improvisada. Incluso aparecen Moog y Marty de Mighty Car Mods, junto a guiños al imaginario australiano más irreverente.

La elección de Australia tiene historia. Brian Scotto, director y cofundador de Hoonigan, explica: “Australia llevaba mucho tiempo en lo alto de nuestra lista de posibles localizaciones para un Gymkhana. Ken Block y yo intentamos rodar allí Gymkhana Nine, pero recibimos un no rotundo por las leyes de la época. Una década después, cuando volvimos a contactar con el gobierno australiano, nos recibieron con los brazos abiertos. Esa mezcla de cuentas pendientes y el hecho de que este sea el último desafío de Pastrana en la saga lo hacen especialmente importante para mí, y nos sirvió para llevar al límite lo que podíamos hacer tanto con el coche como con la cámara.”