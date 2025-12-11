Así son los nuevos Audi de los hermanos Márquez ¡con más de 600 CV bajo el capó!

Tras completar una temporada histórica y proclamarse campeón y subcampeón de la categoría reina del motociclismo a los mandos de sendas Ducati Desmosedici, Marc y Álex Márquez se reunieron con Audi para recibir las llaves de los Audi RS 6 Avant performance personalizados que acompañarán a los dos pilotos de MotoGP en su día a día fuera de los circuitos y compartir una jornada muy especial marcada por la complicidad y el espíritu deportivo.

Los hermanos Márquez tuvieron la oportunidad de probar sus nuevos Audi en el Circuit de Barcelona-Catalunya / Audi

La entrega de sus nuevos coches llega en un momento especialmente significativo para Marc y Álex Márquez, que esta temporada acaban de culminar un hito sin precedentes: terminar primero y segundo en el campeonato de pilotos de MotoGP, respectivamente.

Se trata de un logro histórico al ser la primera vez que dos hermanos ocupan las dos posiciones más altas del podio en la categoría reina del motociclismo, y que subraya su talento, su constancia y el vínculo que mantienen dentro y fuera de la competición.

Dos RS 6 muy especiales

Para los dos pilotos más rápidos de la parrilla de MotoGP con sus respectivas Ducati Desmosedici, Marc con los colores del Ducati Lenovo Team y Álex con el BK8 Gresini Racing, Audi Sport ha personalizado dos vehículos únicos en el mundo de la mano de Audi exclusive. En ambos la base es el RS 6 Avant performance con el poderoso motor V8 TFSI biturbo de 463 kW (630 CV), que permite al familiar deportivo acelerar de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 305 km/h.

En el exterior, la carrocería del coche de Marc es de color Negro Mito, mientras que el de Álex es Gris Daytona, y cada coche lleva las carcasas de los espejos retrovisores acabadas en el color de la carrocería del coche de su hermano. En ambos modelos las llantas son del catálogo de Audi Sport, con frenos carbocerámicos que en el coche de Marc equipan pinzas acabadas en rojo, y en el de Álex en azul, los colores de sus respectivos equipos en MotoGP.

La personalización es aún más exclusiva en el interior, donde el vínculo de los dos pilotos con Audi queda reflejado nada más abrir las puertas en las inserciones iluminadas en los umbrales, con las leyendas “AUDI SPORT X MM 93” y “AUDI SPORT X AM 73”; así como en los respaldos de los asientos, que en vez del logo RS bordado llevan el número de cada piloto en sus respectivos colores.

Pruebas dinámicas y un divertido test

Al volante de sus respectivos Audi, ambos se enfrentaron a dos retos dinámicos: el primero, un circuito de pura habilidad, donde debían completar el recorrido en un tiempo límite y de forma simultánea, demostrando precisión tanto marcha adelante como marcha atrás. El segundo, una prueba de “seguimiento”, en la que uno marcaba el ritmo en la recta del circuito acelerando o frenando, y el otro debía imitar sus movimientos sin adelantarlo.

Además de las pruebas dinámicas y la correspondiente sesión fotográfica y de grabación de vídeo, Audi Sport quiso sorprender a los dos pilotos con un recuerdo único: un cuadro personalizado de cada uno de sus vehículos, para que cada piloto disfrute de la exclusividad de sus nuevos RS 6 Avant performance no solo en la carretera, sino también en sus casas.