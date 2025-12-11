Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Leire DíezRosalíaUCOMaría Corina MachadoPlus UltraBarcelonaRescate bancaCiudad de sombrasRobe IniestaComprobar Lotería Navidad 2025Lotería Navidad 2025
instagramlinkedin

Novedad

El Genesis G90 Wingback Concept marca el futuro del programa Magma

Después de anunciar su llegada a España y las versiones más radicales y deportivas bajo el nombre Magma, este concept muestra de qué va a ser capaz Genesis

Nuevo Genesis G90 Wingback Concept

Nuevo Genesis G90 Wingback Concept / Genesis

Andrea Gil Modrego

Andrea Gil Modrego

Zaragoza
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Genesis ha aprovechado su décimo aniversario para mostrar hacia dónde quiere avanzar durante los próximos años. Entre el despliegue de varios modelos, unos ya listos para llegar al mercado y otros todavía en fase de concepto, destaca el G90 Wingback Concept, un prototipo que anticipa cómo se desarrollará Magma, el programa de modelos de altas prestaciones de la firma coreana. Aunque se trata de un concept, su desarrollo parte del Genesis G90 de producción.

El G90 Wingback Concept utiliza la plataforma del G90 sin modificaciones estructurales. Mantiene, por tanto, una distancia entre ejes de 3,2 metros y una longitud total de 5,1 metros. Genesis ha empleado este chasis, alejándose de las berlinas, para acercarse a nuevas formas que reinterpretan los shooting brake o wagon de gran turismo.

Formas más marcadas

En el apartado de diseño, el prototipo intensifica elementos ya reconocidos en la marca. La parrilla crest, la línea parabólica lateral y los faros Two-Line se reinterpretan para generar una imagen más marcada. El frontal incorpora un paragolpes más esculpido con la insignia Magma, grandes tomas de aire inferiores y canards laterales. Los pasos de rueda ensanchados alojan llantas específicas de 22 pulgadas con neumáticos de perfil bajo.

Nuevo Genesis G90 Wingback Concept

Nuevo Genesis G90 Wingback Concept / Genesis

La zaga prescinde del maletero tradicional del G90 en favor de un portón con una luneta muy inclinada, enmarcada por dos alerones. También incluye un difusor trasero orientado a mejorar el rendimiento aerodinámico. Todo el conjunto se ha presentado en un tono verde oscuro para subrayar que la identidad Magma no depende exclusivamente del color naranja con el que se ha venido asociando esta línea deportiva de Genesis.

Nuevo Genesis G90 Wingback Concept

Nuevo Genesis G90 Wingback Concept / Genesis

En el interior, el concepto mantiene un planteamiento similar. El habitáculo combina el enfoque de lujo característico de Genesis con detalles propios de Magma, aplicados aquí mediante costuras y elementos en color verde. Los asientos, tapizados en chamude incluyen el logotipo Magma bordado. También se han añadido detalles similares en el volante, el salpicadero y la consola central.

Sin datos técnicos

Aunque el fabricante no ha revelado datos de motorización ni cifras de rendimiento, sí ha enfatizado que el G90 Wingback Concept sirve como adelanto de lo que será la expansión del programa Magma hacia diferentes tipos de carrocerías, incluidas berlinas, deportivos, coupés y descapotables. El objetivo es ofrecer vehículos que combinen potencia, precisión y un elevado grado de personalización.

Nuevo Genesis G90 Wingback Concept

Nuevo Genesis G90 Wingback Concept / Genesis

Con este prototipo, Genesis pretende demostrar su capacidad para diversificar su catálogo sin depender únicamente de los SUV. El G90 Wingback Concept se convierte así en una pieza estratégica para definir el rumbo de sus futuros modelos de altas prestaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Supremo sostiene que la divulgación de los datos de González Amador pudo lesionar su 'presunción de inocencia', pero no su honor
  2. España paga este jueves 4.575 millones del rescate europeo de 2012 y se libra de las visitas de los 'hombres de negro
  3. Llega a Barcelona una de las cadenas de gangas más populares de Europa: abrirá una megatienda en primavera
  4. La pareja de la madre del niño asesinado en Almería lo violó y golpeó hasta la muerte
  5. Los síntomas silenciosos que obligaron a Robe Iniesta a cancelar sus conciertos: qué es el tromboembolismo pulmonar y por qué pone en riesgo la vida
  6. Sandra Rodríguez, profesora de Física y Química: 'No hay ninguna materia científica obligatoria en 4º de la ESO
  7. Eterno Robe', artículo de David y Jose Muñoz (Estopa)
  8. Un vecino logra que su ayuntamiento le devuelva dinero por no aplicarle un beneficio fiscal en la tasa de basuras

El director rumano Radu Jude ('No esperes demasiado del fin del mundo') firma una sátira afilada y demoledora de la Europa del presente

El director rumano Radu Jude ('No esperes demasiado del fin del mundo') firma una sátira afilada y demoledora de la Europa del presente

Ignacio Juliá (Banco Santander): “La banca española vive un momento dulce, pero tenemos que prepararnos para cuando cambie el ciclo”

Ignacio Juliá (Banco Santander): “La banca española vive un momento dulce, pero tenemos que prepararnos para cuando cambie el ciclo”

El Genesis G90 Wingback Concept marca el futuro del programa Magma

El Genesis G90 Wingback Concept marca el futuro del programa Magma

Sting encabeza el primer avance del festival Les Nits Occident de Barcelona 2026

Sting encabeza el primer avance del festival Les Nits Occident de Barcelona 2026

El Supremo abre juicio oral contra Ábalos y Koldo por la venta de mascarillas y les impone una fianza de 60.000 euros

El Supremo abre juicio oral contra Ábalos y Koldo por la venta de mascarillas y les impone una fianza de 60.000 euros

Enrique Serra (CBNK) reivindica el valor de ser pequeño: “La diversidad bancaria es una fortaleza que debemos proteger”

Enrique Serra (CBNK) reivindica el valor de ser pequeño: “La diversidad bancaria es una fortaleza que debemos proteger”

Trump planea nombrar un general de EEUU al frente de la fuerza de estabilización de Gaza

Trump planea nombrar un general de EEUU al frente de la fuerza de estabilización de Gaza

Valeria Golino interpreta a la escritora italiana que halló su fuerza e inspiración entre rejas

Valeria Golino interpreta a la escritora italiana que halló su fuerza e inspiración entre rejas