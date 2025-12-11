El Genesis G90 Wingback Concept marca el futuro del programa Magma

Genesis ha aprovechado su décimo aniversario para mostrar hacia dónde quiere avanzar durante los próximos años. Entre el despliegue de varios modelos, unos ya listos para llegar al mercado y otros todavía en fase de concepto, destaca el G90 Wingback Concept, un prototipo que anticipa cómo se desarrollará Magma, el programa de modelos de altas prestaciones de la firma coreana. Aunque se trata de un concept, su desarrollo parte del Genesis G90 de producción.

El G90 Wingback Concept utiliza la plataforma del G90 sin modificaciones estructurales. Mantiene, por tanto, una distancia entre ejes de 3,2 metros y una longitud total de 5,1 metros. Genesis ha empleado este chasis, alejándose de las berlinas, para acercarse a nuevas formas que reinterpretan los shooting brake o wagon de gran turismo.

Formas más marcadas

En el apartado de diseño, el prototipo intensifica elementos ya reconocidos en la marca. La parrilla crest, la línea parabólica lateral y los faros Two-Line se reinterpretan para generar una imagen más marcada. El frontal incorpora un paragolpes más esculpido con la insignia Magma, grandes tomas de aire inferiores y canards laterales. Los pasos de rueda ensanchados alojan llantas específicas de 22 pulgadas con neumáticos de perfil bajo.

Nuevo Genesis G90 Wingback Concept / Genesis

La zaga prescinde del maletero tradicional del G90 en favor de un portón con una luneta muy inclinada, enmarcada por dos alerones. También incluye un difusor trasero orientado a mejorar el rendimiento aerodinámico. Todo el conjunto se ha presentado en un tono verde oscuro para subrayar que la identidad Magma no depende exclusivamente del color naranja con el que se ha venido asociando esta línea deportiva de Genesis.

Nuevo Genesis G90 Wingback Concept / Genesis

En el interior, el concepto mantiene un planteamiento similar. El habitáculo combina el enfoque de lujo característico de Genesis con detalles propios de Magma, aplicados aquí mediante costuras y elementos en color verde. Los asientos, tapizados en chamude incluyen el logotipo Magma bordado. También se han añadido detalles similares en el volante, el salpicadero y la consola central.

Sin datos técnicos

Aunque el fabricante no ha revelado datos de motorización ni cifras de rendimiento, sí ha enfatizado que el G90 Wingback Concept sirve como adelanto de lo que será la expansión del programa Magma hacia diferentes tipos de carrocerías, incluidas berlinas, deportivos, coupés y descapotables. El objetivo es ofrecer vehículos que combinen potencia, precisión y un elevado grado de personalización.

Nuevo Genesis G90 Wingback Concept / Genesis

Con este prototipo, Genesis pretende demostrar su capacidad para diversificar su catálogo sin depender únicamente de los SUV. El G90 Wingback Concept se convierte así en una pieza estratégica para definir el rumbo de sus futuros modelos de altas prestaciones.