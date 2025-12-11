El Encor Series 1 reimagina el Lotus Esprit 50 años después

Cincuenta años después de que el Lotus Esprit cautivara todas las miradas en el Salón de París de 1975, la británica Encor presenta el Encor Series 1, una reinterpretación súper respetuosa del Esprit S1 original, con carrocería de fibra de carbono y mecánica actualizada. La producción estará limitada a 50 unidades.

Encor Serie 1 basado en el Lotus Espirit / Encor

En lugar de partir de una hoja en blanco, el equipo de diseño y de ingeniería -con experiencia en Lotus, Aston Martin, Koenigsegg y Skyships Automotive- escaneó digitalmente el Esprit original y toda su geometría. El objetivo no era reinventar el coche, sino afinarlo: líneas más tensas, transiciones más limpias y una ejecución más precisa. La antigua carrocería de fibra de vidrio de dos piezas da paso ahora a un monocasco de fibra de carbono continuo, que elimina la línea de molde y refuerza la pureza de las formas. La carrocería se ensancha ligeramente para admitir neumáticos y refrigeración de frenos modernos, mientras que los grupos ópticos se convierten en proyectores LED ultracompactos integrados en unos faros escamoteables de bajo perfil que conservan el frontal en cuña clásico. Incluso las llantas, forjadas y fresadas a partir de bloque macizo, reinterpretan los diseños slot-mag originales y las cinco radios del Sport 350.

Encor Serie 1 basado en el Lotus Espirit / JWW

Bajo esa piel de carbono se mantiene deliberadamente el chasis de un Lotus Esprit V8, tanto por identidad como por cuestiones de registro. El bastidor se desmonta, se limpia por completo y se reacondiciona antes de unirse a una mecánica reconstruida desde cero. El motor central V8 biturbo de 3.5 litros recibe pistones forjados, inyectores mejorados, turbos remanufacturados, un nuevo cuerpo de mariposa electrónico, sistemas de combustible y refrigeración modernos y un escape de acero inoxidable totalmente nuevo. El resultado son más de 400 CV para un peso objetivo inferior a 1.200 kg, con un 0-100 km/h en torno a 4 segundos y una velocidad máxima cercana a 280 km/h.

Encor Serie 1 basado en el Lotus Espirit / JWW

La transmisión manual de cinco marchas original se ha desarrollado junto a Quaife, con un eje primario reforzado, desarrollos revisados, diferencial autoblocante helicoidal y embrague de doble disco específico, buscando una precisión y durabilidad inéditas en el Esprit de origen. La suspensión se actualiza a especificación Sport 350, la frenada corre a cargo de AP Racing y la dirección sigue siendo asistida hidráulicamente, manteniendo el tacto directo que definía al modelo.

Encor Serie 1 basado en el Lotus Espirit / JWW

El habitáculo del Encor Series 1 combina tradición y modernidad. Se conserva la arquitectura clave del Esprit: el salpicadero muy tendido, el cuadro de instrumentos envolvente, los guiños de tartán y la sensación de ir encajado en una cabina claramente orientada al conductor, pero todo se reconstruye desde la estructura. El nuevo cuadro “flotante” se mecaniza a partir de un único bloque de aluminio y se integra alrededor de una pantalla digital moderna, mientras que la pieza central en “T” de fibra de carbono agrupa todos los mandos esenciales. Los asientos se restauran, respetando la ergonomía original, pero con mayor sujeción y calidad percibida. Los sistemas de infoentretenimiento, climatización y cámaras, desarrollados por Skyships, se integran de forma discreta.

Encor Serie 1 basado en el Lotus Espirit / JWW

La producción del Encor Series 1 se limitará a 50 unidades, todas por encargo, con un precio que parte de 492.000 euros sin impuestos. Además, el cliente debe aportar o pagar por un Lotus Esprit V8, que se desmontará y reingenierizará para crear el Encor Series 1.