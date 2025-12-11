El campeón europeo de rally consigue un nuevo récord: mayor distancia recorrida con un solo depósito

Todos intentamos alargar al máximo el depósito para recorrer la mayor distancia posible sin tener que repostar combustible o recargar en caso de los eléctricos. Miko Marczyk, campeón europeo de rallyes de este año, ha logrado recorrer más de 2.000 kilómetros con un solo depósito, estableciendo un nuevo récord mundial.

¿Cómo se llegó al récord?

En el circuito de rallyes, Miko Marczyk recorre al año más de 120.000 kilómetros al volante. El campeón europeo de rallyes estableció un récord mundial de mayor distancia recorrida con un solo depósito de combustible.

El piloto polaco se puso al volante de un Skoda Superb 2.0 TDI estándar con el acabado Essence. Esta berlina tiene una potencia de 110 kW, un par de 360 Nm, una transmisión DSG de doble embrague y siete velocidades, y llantas de 16 pulgadas. El consumo oficial combinado es de 4,8 litros por cada 100 kilómetros.

Miko Marczyk, al volante del Skoda Superb / Skoda

Miko Marczyk logró recorrer 2.831 kilómetros con un solo depósito de gasolina, estableciendo un nuevo récord mundial. El campeón europeo de rallyes superó esta hazaña con una media de solo 2,61 litros por cada 100 kilómetros. En comparación, el consumo oficial combinado de combustible del modelo es de 4,8 litros cada 100 kilómetros. "Incluso un conductor normal puede alcanzar con bastante facilidad una cifra inferior a la indicada por el fabricante", señala el piloto polaco.

Los 5 consejos para conducir de forma eficiente

Miko logró este récord conduciendo de forma “relativamente normal”, ya que mantuvo velocidades bajas, en torno a los 80 km/h, que es donde el sistema de propulsión es más eficiente. Para lograr cambios de marcha más suaves y una respuesta del acelerador menos sensible, utilizó el modo Eco.

El campeón europeo de rallyes explica los consejos para conducir de forma eficiente y que recorras más kilómetros con un solo depósito: