Récord
El campeón europeo de rally consigue un nuevo récord: mayor distancia recorrida con un solo depósito
Miko Marczyk ha llevado la conducción eficiente al extremo logrando recorrer más de 2.000 kilómetros sin echar gasolina o recargar el vehículo
Rubén Burillo
Todos intentamos alargar al máximo el depósito para recorrer la mayor distancia posible sin tener que repostar combustible o recargar en caso de los eléctricos. Miko Marczyk, campeón europeo de rallyes de este año, ha logrado recorrer más de 2.000 kilómetros con un solo depósito, estableciendo un nuevo récord mundial.
¿Cómo se llegó al récord?
En el circuito de rallyes, Miko Marczyk recorre al año más de 120.000 kilómetros al volante. El campeón europeo de rallyes estableció un récord mundial de mayor distancia recorrida con un solo depósito de combustible.
El piloto polaco se puso al volante de un Skoda Superb 2.0 TDI estándar con el acabado Essence. Esta berlina tiene una potencia de 110 kW, un par de 360 Nm, una transmisión DSG de doble embrague y siete velocidades, y llantas de 16 pulgadas. El consumo oficial combinado es de 4,8 litros por cada 100 kilómetros.
Miko Marczyk logró recorrer 2.831 kilómetros con un solo depósito de gasolina, estableciendo un nuevo récord mundial. El campeón europeo de rallyes superó esta hazaña con una media de solo 2,61 litros por cada 100 kilómetros. En comparación, el consumo oficial combinado de combustible del modelo es de 4,8 litros cada 100 kilómetros. "Incluso un conductor normal puede alcanzar con bastante facilidad una cifra inferior a la indicada por el fabricante", señala el piloto polaco.
Los 5 consejos para conducir de forma eficiente
Miko logró este récord conduciendo de forma “relativamente normal”, ya que mantuvo velocidades bajas, en torno a los 80 km/h, que es donde el sistema de propulsión es más eficiente. Para lograr cambios de marcha más suaves y una respuesta del acelerador menos sensible, utilizó el modo Eco.
El campeón europeo de rallyes explica los consejos para conducir de forma eficiente y que recorras más kilómetros con un solo depósito:
- Mantenga la presión adecuada en los neumáticos.
- Conduzca descansado.
- Anticipe el tráfico y minimice las frenadas.
- Acelere de forma suave y gradual, utilice el modo Eco.
- Aproveche las condiciones de viento favorables siempre que sea posible.
- Eterno Robe', artículo de David y Jose Muñoz (Estopa)
- El Supremo sostiene que la divulgación de los datos de González Amador pudo lesionar su 'presunción de inocencia', pero no su honor
- España paga este jueves 4.575 millones del rescate europeo de 2012 y se libra de las visitas de los 'hombres de negro
- Llega a Barcelona una de las cadenas de gangas más populares de Europa: abrirá una megatienda en primavera
- Los síntomas silenciosos que obligaron a Robe Iniesta a cancelar sus conciertos: qué es el tromboembolismo pulmonar y por qué pone en riesgo la vida
- La pareja de la madre del niño asesinado en Almería lo violó y golpeó hasta la muerte
- Sandra Rodríguez, profesora de Física y Química: 'No hay ninguna materia científica obligatoria en 4º de la ESO
- Un vecino logra que su ayuntamiento le devuelva dinero por no aplicarle un beneficio fiscal en la tasa de basuras