Es el Smart más grande fabricado hasta el momento y no, no es eléctrico

Siempre ha sido conocida por sus modelos ultracompactos: ¿quién no recuerda el Smart de toda la vida, biplaza? Más tarde, decidió apostar por modelos 100% eléctricos y, ahora, ha decidido dar un giro radical en su catálogo.
Smart, la marca de Daimler y Geely, ha presentado en el MIIT de China su nuevo Smart #6 y no es ni un coche compacto, ni uno eléctrico.Con este vehículo, Smart abandona de forma explícita su histórico nicho de microcoches y se adentra en el segmento de las berlinas de tamaño medio-grande. El Smart #6 es, de hecho, el coche más grande jamás producido por la compañía.
El vehículo se presenta como una berlina fastback de cuatro puertas de casi cinco metros de longitud (4,9), 1,922 metros de anchura y 1,508 de altura, con una batalla de 2,926 metros. Su diseño, con un perfil aerodinámico, manetas enrasadas, llantas de 19 o 20 pulgadas y una barra de luz LED a lo ancho del frontal y la zaga, busca distanciar a la nueva generación de Smart de la imagen simpática y urbana que caracterizó a modelos como el Fortwo y el Forfour. Esta estética pretende posicionarlo como una alternativa seria frente a berlinas como el Serie 3 de BMW.
Híbrido enchufable, con cifras 'optimistas'
En el terreno mecánico, Smart apuesta por una solución híbrida enchufable. El #6 equipa un motor 1.5 litros turboalimentado de gasolina combinado con un motor eléctrico, ofreciendo una potencia conjunta en torno a los 429 CV según las cifras adelantadas por la marca. La transmisión es una caja híbrida dedicada de tres velocidades (DHT), desarrollada en el ecosistema tecnológico de Geely, socio industrial de Smart.
La batería, de tipo LFP, permite una autonomía completamente eléctrica que ronda los 285 km bajo ciclo chino CLTC, mientras que la autonomía total combinada puede superar los 1.800 km, también bajo estándares de homologación chinos, generalmente más optimistas que los europeos. En términos de eficiencia, se declara un consumo aproximado de 3,9 l/100 km, otra cifra que debe interpretarse a la luz de ciclos de prueba más laxos que los del mercado europeo .
Por el momento, los planes iniciales para este nuevo Smart #6 están centrados exclusivamente en el mercado chino. Mientras que, por un lado, esta maniobra hace a la marca más competitiva, sobre todo en mercados como el chino donde los coches de batalla larga gustan; por el otro este nuevo modelo puede acabar diluyendo la que siempre ha sido la esencia de la marca.
