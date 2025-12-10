Santana 400, el pick-up híbrido enchufable y diésel que reabre la fábrica de Linares

El nuevo Santana 400, es mucho más que un coche nuevo, simboliza el retorno industrial de una firma mítica en España como Santana a la histórica fábrica de Linares. Para su renacimiento, Santana Motors ha escogido un coche que sintoniza a la perfección con su espíritu, un pick-up todoterreno, pero con todos los avances de la era moderna. Se ofrece con dos mecánicas bien diferenciadas, una variante diésel pensada para el trabajo intensivo y una opción PHEV dirigida a quien quiere potencia, etiqueta CERO y uso diario en modo eléctrico.

Santana 400 / Santana

El Santana 400 es un doble cabina de 5,52 metros de largo y 3,30 de batalla, medidas que lo colocan entre los más grandes del segmento y que permiten una caja de 1.165 litros y más de 800 kilos de carga útil según versiones. Emplea un chasis de largueros y una carrocería de acero de alta resistencia con caja de transferencia y reductora, pensada para soportar años de trato duro. Las cifras off-road refuerzan ese carácter, con 240 mm de altura libre, ángulos de 31º de ataque y 26º de salida y una capacidad de vadeo de 800 mm, valores que lo colocan por encima de muchos todocamino modernos y lo acercan al concepto de 4x4 clásico que siempre ha defendido Santana.

El habitáculo rompe con la imagen espartana de los antiguos Santana. Toda la gama ofrece cabina doble con espacio real para cinco personas, asientos traseros reclinables y numerosos huecos para herramientas y objetos personales, de modo que puede cumplir tanto como vehículo de faena como de uso diario. El puesto de conducción combina una instrumentación digital de 10,25 pulgadas con una pantalla central de hasta 14,6 pulgadas, según versión, junto a mandos físicos para climatización y funciones básicas, algo práctico cuando se circula por pistas o se conduce con guantes.

Interior del Santana 400 / Santana

En seguridad, el pick-up Santana 400 puede equipar hasta 28 asistentes de conducción de nivel 2+, con elementos como control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, aviso de ángulo muerto, alerta de tráfico cruzado o frenada automática de emergencia. A ello suma una visión 540º con cámara de capó transparente, que muestra el terreno justo delante del morro, y ocho modos de conducción que adaptan la electrónica al firme, desde un modo estándar para autopista hasta programas específicos para barro, arena o roca, reforzando su perfil de herramienta polivalente.

Santana 400 PHEV potencia y hasta 120 km eléctricos

La variante PHEV es la cara más tecnológica del modelo y una de las propuestas más potentes entre los pick-up híbridos enchufables. Combina un motor de gasolina 1.5 turbo con dos motores eléctricos para rendir 429 CV y 800 Nm de par, suficientes para firmar un 0 a 100 km/h en 6,5 segundos, remolcar 3.200 kilos y mantener 765 kilos de carga útil. La tracción total conectable permite rodar en modo 4x2, 4x4 ó 4x4 con reductora, también en conducción 100 % eléctrica, algo poco habitual en este tipo de vehículos orientados al trabajo.

Santana 400 / Santana

La batería de 32 kWh homologa hasta 120 kilómetros de autonomía eléctrica y más de 1.000 kilómetros combinando gasolina y electricidad, una cifra que permitirá a muchos usuarios cubrir desplazamientos diarios sin usar combustible y afrontar viajes largos sin preocuparse por la carga. Admite carga rápida en corriente continua de hasta 60 kW, con un paso del 30 al 80 % en unos 30 minutos, y funciones V2L y V2V de hasta 6 kW para alimentar herramientas, un campamento o incluso otro vehículo descargado en mitad del campo, reforzando su enfoque profesional.

Entre los detalles pensados para el uso fuera del asfalto destacan el modo “giro de tanque”, que frena la rueda trasera interior con la reductora conectada para reducir el radio de giro, y un control de crucero específico para el campo, que permite superar obstáculos a muy baja velocidad sin ir pendiente del acelerador y manteniendo siempre la tracción bajo control.

Santana 400 D diésel

El Santana 400 D mantiene viva la opción diésel en un segmento donde cada vez hay menos alternativas de este tipo. Utiliza un 2.3 turbodiésel de 190 CV y hasta 500 Nm de par con cambio automático ZF de ocho marchas, o 450 Nm con cambio manual. En ambos casos declara una autonomía de hasta 848 kilómetros gracias al depósito de 73 litros y la misma capacidad de remolque de 3.200 kilos que el PHEV, cifras muy competitivas para un vehículo de trabajo.

Precios del Santana 400

La gama arranca en 29.900 euros antes de impuestos para el Santana 400 D con tracción 4x4 y cambio manual. El Santana 400 DS automático se sitúa en 34.600 euros, mientras que el Santana 400 PHEV de 429 CV parte de 44.700 euros y el tope de gama PHEV S asciende a 49.100 euros, también sin impuestos ni transporte.