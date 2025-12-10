El prototipo Citroën ELO monta sillas plegables del Decathlon

El nuevo Citroën ELO es un concept car pensado para la “vida en movimiento”, gracias a una modularidad extrema y una base técnica 100 % eléctrica. Compacto por fuera y enorme por dentro, el ELO mide 4,10 metros, pero ofrece un interior concebido como una auténtica “casita” sobre ruedas, con capacidad para hasta seis ocupantes. La clave está en una arquitectura específica 100 % eléctrica, con el motor situado en el eje trasero, que libera un montón volumen.

El puesto de conducción se sitúa en posición central delantera, una solución poco habitual que mejora la visibilidad gracias a un parabrisas de 180° y libera espacio a ambos lados. La altura de 1,70 metros facilita los movimientos dentro del habitáculo y permite circular de pie con naturalidad. El asiento del conductor gira 360 grados para pasar de conducir a conversar o trabajar con un soporte específico. Por defecto se plantea una configuración de cuatro plazas, pero es posible desplegar dos asientos adicionales y viajar seis adultos sin sacrificar el maletero.

La segunda fila ofrece tres asientos del mismo ancho, con respaldo abatible y, sobre todo, extraíbles. Fuera del coche se convierten en sillones auxiliares, un detalle que recuerda tanto a la tradición de la marca como al universo de las sillas plegables de Decathlon, socio del proyecto. Bajo los asientos laterales se esconden dos plazas suplementarias que aparecen con un simple gesto. Las cuatro puertas se abren de forma antagonista y la ausencia de pilar central deja un hueco de acceso de 1,92 metros, con suelo totalmente plano para facilitar cada cambio de configuración.

El ambiente busca ser una “burbuja de energía”. El Citroën ELO apuesta por un tono anaranjado que cambia con la luz, pasando del naranja al rojo o al amarillo y reforzando la sensación de movimiento. El interior, bautizado como C-Zen Lounge, prescinde del salpicadero clásico y centraliza la interfaz en una columna de dirección con un volante de un solo radio. La instrumentación se proyecta en una superficie transparente con película reflectante, haciendo que la información parezca flotar a lo ancho del parabrisas.

La filosofía Rest - Play - Work resume la ambición de convertir al ELO en algo más que un transporte entre dos puntos. En modo REST, el coche puede transformarse en dormitorio para dos personas gracias a dos colchones plegables guardados en el maletero, fabricados con material Dropstitch de Decathlon e inflados con un compresor integrado en la carrocería. Las cápsulas de las luces traseras se convierten en lámparas de noche y unas bases de fijación permiten montar un pequeño retroproyector y una pantalla retráctil para crear una sala de cine improvisada bajo un techo parcialmente abierto al cielo.

Interior del Citroën ELO con los asientos de Decathlon tumbados / Citroën

En clave Play, el Citroën ELO funciona como campamento base para actividades al aire libre. La entrada del maletero se diseña para sentarse y cambiarse de calzado, hay bolsas específicas y puntos de anclaje en las puertas para montar toldos a ambos lados, y los asientos traseros extraíbles se usan como sillas en el exterior. El compresor a bordo sirve para hinchar flotadores, tablas o neumáticos de bicicleta, mientras que la tecnología V2L permite alimentar una barbacoa eléctrica o un altavoz, apoyándose en las zonas planas de los guardabarros como pequeñas mesas.

Cuando toca Work, el asiento central ofrece densidades de espuma adaptadas tanto a la conducción como al uso tipo silla de oficina. Gira 360 grados y admite una bandeja anclada en su base para trabajar con el portátil. La proyección de información bajo el parabrisas se adapta para mostrar videoconferencias, agenda o llamadas, y unas bandejas extraíbles con portavasos, integradas en los pasos de rueda interiores, ayudan a organizar el espacio de trabajo digital sobre ruedas.

La colaboración con Goodyear completa el enfoque. El Citroën ELO monta neumáticos inteligentes orientados al ocio, capaces de medir en tiempo real presión y desgaste, con supervisión a través de una aplicación y un LED en la llanta que avisa si la presión es correcta o insuficiente.