A comienzos de los noventa, Opel regeneraba el mítico Kadett con un modelo que no ha pasado desapercibido en las tres últimas décadas, el Astra. Con la llegada de los SUV, el segmento C ha dejado de ser importante y, a pesar de ello, el Astra sigue teniendo un hueco especial en los garajes de los conductores europeos.

Ahora llega una nueva generación en la que independientemente de los cambios estéticos, la principal novedad es la iluminación, y es que ahora, además de ser reconocible en cualquier situación, es un vehículo que por las noches da el salto a otro nivel de visibilidad.

Nuevo Opel Astra: más afilado, técnico y sostenible y con cuatro propulsores diferentes / Opel

Un compacto moderno y elegante

Opel no se ha limitado a actualizar el frontal del Astra, lo ha reinventado. El nuevo Vizor, ahora más estrecho y preciso, se inspira directamente en el espectacular Corsa GSE Vision Gran Turismo. La estrella de la función es el emblema Blitz iluminado, que debuta en el Astra y que marca el inicio de un juego de líneas luminosas horizontales y verticales que dibujan una especie de “brújula” de luz. No es solo un gesto estético; es una firma visual que convierte al compacto en algo reconocible incluso de noche.

Junto a esta mirada más afilada, aparecen nuevos diseños de llantas de 17 y 18 pulgadas y dos colores metalizados con nombre de cóctel. Si sumamos el techo negro en contraste opcional, el Astra consigue ese aire de compacto moderno que no renuncia a ser elegante.

Opel Astra Sports Tourer / Opel

La importancia de la luz

La iluminación juega un papel central en el nuevo Astra, y Opel ha decidido que ver bien no debería ser un privilegio de coches más caros. Por eso lleva al segmento compacto una tecnología heredada del Grandland, los faros Intelli-Lux HD, con más de 50.000 elementos LED capaces de modelar el haz de luz en tiempo real.

No hablamos de las típicas luces matriciales que ya conocíamos. Aquí la resolución es tan fina que el coche “recorta” vehículos con una precisión casi quirúrgica, evita deslumbrar por reflejos en carreteras mojadas, ilumina mejor las curvas y atenúa automáticamente ante señales reflectantes. El conductor ve más y ve mejor, el resto del tráfico sufre menos deslumbramientos, y todos llegan más descansados. No suena revolucionario… hasta que lo pruebas de noche.

La iluminación juega un papel central en el nuevo Astra / Opel

El interior también está a la altura

El salto en diseño continúa puertas adentro. Opel se ha propuesto que el Astra sea tan cómodo como intuitivo, y eso se nota desde la primera sentada. La marca estrena los Intelli-Seats, que vienen de serie en todas las versiones. Estos asientos incorporan una hendidura central inspirada en sillines de bicicleta de carretera para reducir la presión sobre el coxis. Una solución tan sencilla como efectiva, especialmente para quienes se tiran horas al volante.

Quien quiera subir el nivel puede optar por los asientos AGR multirregulables, con calefacción en varias etapas, soporte lumbar electro-neumático, función masaje, memoria y tapicería ReNewKnit. Este material monocomponente, con apariencia de ante, es 100 % reciclado y reciclable, lo cual encaja con la filosofía “Greenovation” que Opel ha aplicado a todos los rincones del habitáculo.

El salto en diseño continúa puertas adentro / Opel

Disponible en varias motorizaciones

En un mundo que exige cada vez mayor eficiencia, Opel ha afinado la versión eléctrica del Astra. Gracias a una batería de 58 kWh, el Astra Electric promete hasta 454 kilómetros de autonomía (WLTP), aproximadamente 34 km más que su predecesor. No es un salto menor, ya que lo sitúa en una zona de confort para desplazamientos largos sin ansiedad por la carga.

También contará con una versión híbrida enchufable. El PHEV contará con una potencia de 196 CV con 360 Nm de par y una velocidad máxima de 172 km/h. En modo 100% eléctrico, puede recorrer hasta 83 kilómetros, y estrena el nuevo motor 1.6 litros Turbo, desarrollado por la marca. Todo ello con una caja automática de siete velocidades.

Estas dos nuevas versiones, se complementarán con los habituales propulsores diésel e híbrido, lo que complementa la oferta y permite ofrecer un modelo para cada tipo de cliente.

La otra gran novedad es la tecnología V2L (Vehicle to Load), que permite utilizar el coche como fuente de energía externa: desde cargar una bici eléctrica hasta alimentar pequeños dispositivos en un camping o durante un viaje.

El maletero de la versión Sports Tourer llega hasta 1.634 litros / Opel

Sin olvidar de dónde viene

El Astra no olvida sus raíces como coche pensado para familias, trabajadores y viajeros frecuentes. El maletero del cinco puertas sigue ofreciendo un máximo de 1.339 litros, mientras que el Sports Tourer llega hasta 1.634 litros, con la versátil configuración 40:20:40 en los respaldos traseros.

Mantiene las medidas de su predecesor, 4.37 metros de largo, 4.64 metros en el Sport Tourer. La gama la componen tres acabados, Edition, GS y Ultimate, ofreciendo ocho colores diferentes.