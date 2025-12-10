El nuevo Kia Seltos se posiciona entre Niro y Sportage y podría debutar en España

Kia ha presentado el nuevo Seltos, un modelo que, de llegar finalmente a España, se situaría entre el Niro y el Sportage, reforzando la oferta de la marca en el competido segmento B-SUV. Es un lanzamiento especialmente relevante porque, aunque el modelo lleva años funcionando en mercados como Corea, Norteamérica o India, nunca se ha comercializado en nuestro país.

Kia Seltos / Kia

La apuesta estética sigue el lenguaje actual de Kia, con un diseño más robusto. El frontal estrena una parrilla más ancha integrada con la iluminación Star Map, que aporta una firma visual reconocible sin perder funcionalidad. Las líneas laterales, más tensas, ayudan a estilizar un conjunto que crece hasta los 4,43 metros de largo, mientras que la postura más baja y ancha mejora la presencia del coche en carretera.

Kia ha trabajado a fondo el interior del Seltos, que da un salto evidente en calidad percibida y en experiencia digital. El salpicadero horizontal sirve de base para un panel panorámico con dos pantallas de 12,3 pulgadas, una solución que hasta hace poco quedaba reservada a segmentos superiores. El nuevo selector Shift-by-Wire, ubicado en la columna, despeja la consola central, lo que permite integrar más huecos prácticos y una distribución más limpia. El techo panorámico, la iluminación ambiental configurable y la mejora del espacio en las plazas traseras completan un amplio habitáculo que quiere atraer a familias y usuarios que alternan ciudad y carretera. El maletero, con 536 litros, lo sitúa entre los más capaces del segmento.

Kia Seltos / Kia

En un momento en el que la conectividad manda, el Kia Seltos 2025 incorpora un asistente por voz basado en inteligencia artificial generativa, capaz de interpretar comandos naturales para ajustar funciones, gestionar la navegación o actuar sobre el sistema multimedia. Además, las actualizaciones OTA aseguran que el coche seguirá recibiendo mejoras sin pasar por el taller, mientras que la llave digital y los servicios de Kia Connect refuerzan ese enfoque de movilidad ligada al ecosistema móvil del usuario moderno.

Motores de combustión

La gama de motores, orientada a diferentes mercados, mantiene opciones gasolina eficientes, siendo la gran novedad la versión híbrida, equipada con función Vehicle-to-Load para alimentar dispositivos externos y un sistema de frenada regenerativa inteligente capaz de adaptar la retención en función del tráfico y la ruta.

Interior del Kia Seltos / Kia

Por ahora Kia ha anunciado los siguientes motores:

1.6 T-GDI de 180 CV con cambio manual de 6 marchas o DCT de 7 velocidades.

con cambio manual de 6 marchas o DCT de 7 velocidades. 1.6 T-GDI de 193 CV asociado a un cambio automático de 8 velocidades.

asociado a un cambio automático de 8 velocidades. 2.0 atmosférico de 149 CV (no especifica cambio)

Para quienes se mueven sobre terrenos variados, se mantienen los modos Terrain Mode con configuraciones específicas para nieve, barro o arena, además de la tracción integral disponible según mercado.

La seguridad es uno de los pilares de Kia. El Seltos estrena una plataforma reforzada con mayor presencia de aceros de alta y ultraalta resistencia y un paquete de asistencias que se acerca ya a lo habitual en segmentos superiores. El coche puede integrar frenada automática mejorada, asistente de mantenimiento y seguimiento de carril, cámaras de visión 360 o el sistema de salida segura para evitar aperturas de puerta peligrosas. El Head-Up Display proyectado en el parabrisas contribuye a una conducción más consciente y menos propensa a distracciones, especialmente en viajes largos.