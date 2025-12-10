Estos son los modelos más míticos de Renault que se han subastado por más de 12 millones de euros

Renault es una de las marcas más emblemáticas del mundo del motor con más de 125 años (127 exactamente) de historia. La firma francesa ha subastado una selección de 100 modelos que “ilustra todas las facetas de la aventura Renault”. Entre los vehículos subastados se encuentran varios monoplazas de Fórmula 1, entre ellos el Williams-Renault ganador de la temporada 1997 de Fórmula 1, varios modelos históricos y hasta un platillo volante.

La subasta se celebró el pasado domingo 7 de diciembre en Flins-sur-Seine, el municipio francés que acogerá en 2027 el museo ‘Les collections’, “el patrimonio de Renault a través de un espacio dedicado a sus colecciones, que recorrerá más de un siglo de innovación y pasión automovilística”. Además, los ingresos de esta subasta se destinarán a enriquecer la colección de vehículos históricos de Renault, mediante la readquisición y restauración de modelos desaparecidos, antes de la apertura del museo.

Algunos de los vehículos subastados por Renault / Renault

Los modelos míticos de Renault que se han subastado por más de 12 millones de euros

La marca francesa ha subastado estos vehículos históricos en colaboración con el negocio especializado Artcurial Motorcars. Si hablamos de competición, Renault ha vendido el Williams-Renault FW19, monoplaza ganador de la temporada 1997 de Fórmula 1, por 1.312.400 euros; el Renault RE 40-03 de 1983, monoplaza ganador del GP de Bélgica de 1983 de Fórmula 1 con Alain Prost al volante, por 1.198.000 euros; y un Renault-Alpine A442 que compitió en las 24 Horas de Le Mans de 1977, que se ha subastado por 1.278.000 euros.

El Williams-Renault FW19 de 1997 que se ha subastado / Artcurial Motorcars

La firma del rombo ha subastado modelos icónicos como un Renault 5 ‘policía’ por 14.448 euros, o un Clio Williams Serie 2 por 54.180 euros. Entre las piezas insólitas y objetos raros que Renault puso a la venta, también se encuentran uno de los tres ejemplares del platillo volante “Reinastella”, realizado en colaboración con Eurodisney, que se vendió por 3.972 euros; el Renault 21 de 1986 fabricado para la película Levy y Goliath (Polvo de Diamantes) por 1.445 euros; y un Renault Clio pick-up de 6 ruedas, vendido por 19.264 euros.

La selección de más de 100 modelos que Renault ha subastado ha recaudado 12.027.581,35 euros (unos 14.000.700 dólares). La subasta de la firma francesa, organizada por Artcurial Motorcars, se encuentra entre las mayores ventas de automóviles del año, con el 100% de los lotes vendidos.