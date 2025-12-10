¿Crees que tu coche pierde aceite? Estas son las 4 causas más comunes

Una mancha bajo el coche puede parecer un detalle sin importancia, pero en realidad podría ser la señal de una fuga de aceite, una avería potencialmente grave que, si no se detecta a tiempo, puede provocar la rotura del motor., Estas son las cuatro causas más habituales que explican la pérdida de aceite en un vehículo:

Tornillo de vaciado de cárter mal ajustado

Es el origen más habitual y menos grave. Puede deberse a un apriete incorrecto o excesivo durante el último cambio de aceite. En estos casos, bastará con que un profesional cualificado lo ajuste o lo sustituya si procede. Asimismo, el técnico puede verificar si la junta de estanqueidad del tapón está deteriorada, una tarea fundamental que siempre se debe hacer con cada cambio de aceite. En el caso de que esté dañada esta junta de estanqueidad, es preciso sustituirla.

Holgura en las juntas

La dilatación de los materiales por el uso o el envejecimiento de las juntas puede provocar pequeñas fugas en la tapa de balancines o en el tapón de llenado. En este caso, los profesionales en el taller pueden revisar el motor por debajo y si se ve ennegrecido o sucio, es posible que el aceite lo esté impregnando todo.

Mecánico revisando el motor de un vehículo / Archivo

Fisura en el cárter

Un golpe en los bajos del coche puede generar una fisura en el cárter. En este caso, el goteo será continuo y el nivel de aceite descenderá rápidamente, por lo que es recomendable acudir de inmediato al taller.

Nivel de aceite demasiado alto

Si el nivel supera el máximo recomendado, el aceite puede salpicar los cilindros y quemarse, generando impurezas que acortan la vida útil del motor. El síntoma más visible suele ser un humo azulado con un olor característico que sale del tubo de escape.

Asimismo, en los motores modernos, sobre todo aquellos que disponen de filtro de partículas, un nivel alto de aceite puede significar exceso de gasoil o gasolina en el aceite y, por lo tanto, una pérdida de sus cualidades de engrase y lubricación. En este sentido, aunque muchos vehículos tienen un testigo de degradación de aceite, es conveniente que un profesional lo revise periódicamente.

Si el nivel supera el máximo recomendado, el aceite puede salpicar los cilindros y quemarse / Euromaster

El aceite, la “sangre” del vehículo

El aceite de motor cumple una función esencial: crea una película entre las piezas para reducir la fricción y evitar el desgaste prematuro. También ayuda a mantener la compresión, elimina residuos y contribuye a regular la temperatura del motor. Por todo ello se puede considerar que el aceite es la “sangre” del vehículo.

Si el nivel de aceite desciende demasiado, las piezas pueden alcanzar temperaturas extremas y literalmente “fundirse”, lo que obliga a sustituir el motor por completo. Por ello, desde Euromaster -especialista en mantenimiento integral del vehículo- recuerdan la importancia de revisar periódicamente el nivel de aceite y acudir al taller ante cualquier signo de fuga.

Asimismo, también es aconsejable cambiar el aceite y el filtro al menos una vez al año, uno de los mantenimientos más importantes que se debe hacer en un vehículo anualmente, tanto si se ha realizado el número de kilómetros indicado por el fabricante como si se han realizado pocos kilómetros durante dicho periodo.