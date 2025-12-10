Estas son las 3 provincias que más coches de segunda mano han vendido este año

El mercado de turismos de ocasión roza los dos millones de unidades vendidas hasta noviembre (1.999.900 unidades), lo que supone un 4,4% más, según los datos de MSI para GANVAM (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

Concretamente en noviembre, las ventas de turismos de segunda mano registraron un total de 187.208 unidades, lo que supone un 2,2% menos.

A pesar de la caída del mes pasado -debida sobre todo al descenso en las operaciones de empresas alquiladoras, que caen casi un 11%- el ratio VO/VN sigue manteniéndose. De esta forma, en noviembre por cada turismo nuevo se vendieron 1,9 usados. Esta relación asciende a 2,1 en el acumulado, periodo en el que las ventas de usados de hasta cinco años crecen a un ritmo del 6%, concentrando casi el 26% del mercado.

El mercado de turismos de ocasión roza los dos millones de unidades vendidas hasta noviembre / Freepik

Ventas por antigüedad

Continuando con el análisis por antigüedad, los datos muestran cómo las ventas de usados de entre ocho y diez años acumulan una subida del 13,7%, hasta alcanzar las 119.078 unidades; mientras que los modelos de más de una década de antigüedad -aunque representan el 57,2% del total del mercado- crecen a un ritmo del 4%.

El peso de los modelos más antiguos en el mercado de segunda mano explica que la antigüedad media del vehículo usado vendido en España se sitúe en los 11 años, superando los 15 en el caso de las ventas entre particulares y poniendo de manifiesto las dificultades que tiene gran parte de la población para acceder a soluciones de movilidad eficientes.

Usar el mercado de ocasión para renovar el parque

Es por ello que el sector de la distribución, representado por las patronales GANVAM y Faconauto, defienden la incorporación de los modelos de ocasión en los programas de incentivo para garantizar una movilidad eficiente e inclusiva.

Para estas entidades, el hecho de que uno de cada cuatro turismos vendidos tengan menos de cinco años y que los modelos electrificados de ocasión crezcan a doble dígito pone de manifiesto cómo el mercado de ocasión actúa como palanca para renovar el parque y garantizar una movilidad más accesible.

De hecho, al analizar las ventas por fuentes de energía, los datos muestran que las ventas de eléctricos puros subieron un 52,6% hasta noviembre, con un volumen de 26.313 unidades; mientras que los híbridos enchufables subieron un 41,4%, hasta alcanzar las 39.549 unidades vendidas en lo que va de año.

Estas son las 3 provincias que más coches de segunda mano han vendido este año / Archivo

¿Dónde se venden más vehículos de segunda mano?

En lo que a Comunidades Autónomas se refiere, las ventas este mes de noviembre están concentradas en la Comunidad de Madrid (38.367), Andalucía (31.809) y Catalunya (25.151).

En el acumulado del año, en cambio, es Andalucía quien lidera, con 370.300 unidades vendidas, seguida de la Comunidad de Madrid (313.451), Catalunya (269.143), Comunidad Valenciana (237.830) y Galicia (110.088).

Si nos fijamos en las provincias, estas han sido las 5 provincias con más turismos de ocasión vendidos en lo que va de año: