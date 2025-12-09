Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UE retrasa al 16 de diciembre su revisión sobre el límite de emisiones en 2035

Las propuestas debían publicarse este miércoles 10, pero se demora porque los fabricantes de automóviles europeos están presionando a Bruselas para obtener una mayor flexibilidad

Coches circulando por la carretera

Coches circulando por la carretera / Francisco J. Olmo - Europa Press

Rubén Burillo

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Unión Europea planea retrasar hasta el 16 de diciembre el anuncio de su paquete de apoyo a la industria automovilística de Europa, que los fabricantes esperan que incluya una revisión de la prohibición de 2035 sobre la venta de motores de combustión, según un borrador de la agenda de la Comisión Europea al que tuvo acceso la agencia de noticias, Reuters.

Estaba previsto que la Comisión Europea anunciase el miércoles 10 de diciembre las medidas, pero probablemente se retrasará, ya que los fabricantes de automóviles europeos están presionando a Bruselas para obtener una mayor flexibilidad en la prohibición de los motores de combustión, como la aceptación de combustibles neutros en CO2 y de híbridos enchufables.

Vehículos circulando por la carretera

Vehículos circulando por la carretera / Getty Images

Además, la Comisión Europea dijo que todos sus plazos son indicativos su portavoz declaró: “Aún estamos recibiendo algunas aportaciones. Recibimos la contribución alemana el viernes. Seguimos esperando otras. Es un proceso en curso y, en vista de todas las aportaciones, se tomará una decisión sobre los próximos pasos”.

Según el comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, dijo que el anuncio de las medidas podría retrasarse incluso hasta principios de enero. El político griego comentó que una carta a Bruselas del canciller alemán, Friedrich Merz, pidiendo que los híbridos enchufables y los motores de combustión "altamente eficientes" queden exentos del recorte fue bien recibida.

Los temas principales que se tratarán el próximo 16 de diciembre serán:

Noticias relacionadas y más

  • La revisión de la prohibición de coches de combustión: La Comisión Europea debatirá cambios a la normativa que prohíbe los coches nuevos con motor de combustión a partir de 2035, atendiendo a las peticiones de países como Alemania e Italia para flexibilizar la política climática.
  • Impuesto al carbono (CBAM): Se presentarán propuestas para expandir la aplicación del impuesto fronterizo al carbono de la UE, que grava las importaciones de productos intensivos en carbono.
  • Plan de baterías y flotas: También se esperan propuestas sobre el plan de baterías de la UE y medidas para las flotas de vehículos.
  • Contexto normativo de emisiones en la UE (actual): La UE exige a los fabricantes reducir las emisiones de CO₂ de coches y furgonetas nuevos en un 15 % para 2025, un 55 % (coches) y 50 % (furgonetas) para 2030, y un 100 % para 2035 respecto a 2021.
  • Sanciones: Los fabricantes que no cumplan sus objetivos pagan una multa de 95€ por gramo de CO₂/km por vehículo matriculado.

