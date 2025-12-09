La UE retrasa al 16 de diciembre su revisión sobre el límite de emisiones en 2035

La Unión Europea planea retrasar hasta el 16 de diciembre el anuncio de su paquete de apoyo a la industria automovilística de Europa, que los fabricantes esperan que incluya una revisión de la prohibición de 2035 sobre la venta de motores de combustión, según un borrador de la agenda de la Comisión Europea al que tuvo acceso la agencia de noticias, Reuters.

Estaba previsto que la Comisión Europea anunciase el miércoles 10 de diciembre las medidas, pero probablemente se retrasará, ya que los fabricantes de automóviles europeos están presionando a Bruselas para obtener una mayor flexibilidad en la prohibición de los motores de combustión, como la aceptación de combustibles neutros en CO2 y de híbridos enchufables.

Vehículos circulando por la carretera / Getty Images

Además, la Comisión Europea dijo que todos sus plazos son indicativos su portavoz declaró: “Aún estamos recibiendo algunas aportaciones. Recibimos la contribución alemana el viernes. Seguimos esperando otras. Es un proceso en curso y, en vista de todas las aportaciones, se tomará una decisión sobre los próximos pasos”.

Según el comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, dijo que el anuncio de las medidas podría retrasarse incluso hasta principios de enero. El político griego comentó que una carta a Bruselas del canciller alemán, Friedrich Merz, pidiendo que los híbridos enchufables y los motores de combustión "altamente eficientes" queden exentos del recorte fue bien recibida.

Los temas principales que se tratarán el próximo 16 de diciembre serán: