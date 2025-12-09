Solo el 20% de los conductores españoles cuenta con la baliza V16 conectada que será obligatoria el 1 de enero de 2026

A partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos en España -turismos, furgonetas, camiones, autobuses y vehículos de transporte de mercancías o pasajeros-, tendrán la obligación de llevar una baliza V16 conectada para señalizar averías o accidentes, reemplazando definitivamente a los triángulos de emergencia utilizados hasta la fecha.

Esta decisión está respaldada por la Dirección General de Tráfico (DGT) y recogida en Real Decreto, responde a una motivación clara: cada año fallecen en España una media de 25 personas atropelladas tras bajarse del vehículo para colocar los triángulos. Con la baliza V16 conectada, este riesgo desaparece, porque la señal se instala desde dentro del coche.

La baliza V16 es un dispositivo portátil, con base magnética, que se coloca en el techo y que emite una luz intermitente visible en 360º y que está conectado mediante una tarjeta SIM a la plataforma DGT 3.0.

Coyote, proveedor líder de sistemas de asistencia a la conducción y en el desarrollo de servicios conectados para conductores, ha presentado un estudio que analiza la percepción de los conductores españoles ante la obligatoriedad de contar con la baliza conectada V16.

A partir del 1 de enero de 2026 tendrán la obligación de llevar una baliza V16 conectada / Coyote

Entrada en vigor inminente

A menos de un mes de entrada de vigor de la nueva normativa, el estudio revela que únicamente un 20% de los conductores españoles ha adquirido la baliza conectada V16. Entre los motivos para no haber dado este paso destacan el precio (34%) y la falta de información, ya que no saben cuál comprar (30%) o no tiene clara su utilidad (14%).

A pesar de que casi el 85% de los conductores conoce la existencia de la nueva ley, el 46% desconoce que las balizas no conectadas dejarán de ser válidas a partir del 1 de enero de 2026.

Necesidad de mayor información

El estudio refleja que el 62% de los conductores cree que la información sobre la medida ha sido escasa, y casi un 30% considera que ha sido confusa y que no se ha explicado con suficiente claridad en qué consiste la conexión con la DGT ni los beneficios de la tecnología. Únicamente el 9% de los encuestados afirma haber recibido información suficiente.

La mitad de los conductores españoles sabe que no llevar la luz V16 conectada a partir del 1 de enero de 2026 puede acarrear una multa de hasta 200 euros. Un dato que refleja la necesidad de reforzar la comunicación sobre las implicaciones de la nueva normativa.

Desde hace casi una década, Coyote colabora con la DGT a través de un acuerdo que permite integrar en su plataforma los eventos de tráfico comunicados por el organismo, como atascos, accidentes, objetos en la vía o vehículos parados. Gracias a esta conexión directa, las alertas emitidas por las nuevas balizas V16 conectadas también se difundirán dentro de la comunidad Coyote, contribuyendo así a mejorar la seguridad y la anticipación en carretera.

Luz de alerta V16 / Alex R. Fisher

Hacia una movilidad más conectada

A pesar de las dudas, la percepción general de esta normativa es positiva. Más de la mitad (55%) de los conductores españoles está de acuerdo con la obligatoriedad de la luz V16 conectada, ya que considera que aportará mayor seguridad en carretera.

Si bien los elementos más valorados por los encuestados relacionados con la seguridad en carretera son el cinturón de seguridad (92%) y los airbags (80%), más de un 25% de los encuestados incluye la baliza conectada entre los dispositivos más relevantes.

Esta tendencia confirma un cambio en la manera de entender la seguridad vial, donde la protección física se complementa con la información compartida, la conectividad y la capacidad de anticiparse al riesgo. El 68% de los conductores españoles considera fundamental contar con información sobre vehículos detenidos señalizados con balizas conectadas, reforzando así el valor de la tecnología colaborativa.

Alertas que potencian la seguridad

Las alertas más valoradas entre los conductores españoles se encuentran los accidentes (80%), las retenciones (72%), los radares (52%) o los vehículos detenidos (49%), que son asimismo percibidas como las más útiles para prevenir riesgos.

En esta línea, Coyote ha establecido una colaboración con el fabricante español de balizas V16 DEF (Distribuciones Escudero Fijo), con el fin de facilitar el acceso de los conductores a las soluciones tecnológicas que permiten una movilidad más segura y conectada. Ambas compañías comparten el compromiso de impulsar la adopción de tecnologías que ayuden a reducir los riesgos en carretera, compartiendo información fiable en tiempo real.