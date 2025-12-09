El nuevo Mercedes-Benz GLB crece en todos los sentidos

Mercedes-Benz ha presentado el renovado GLB, un SUV compacto que crece en todos los sentidos. Disponible con versiones 100% eléctricas y una opción híbrida con tecnología de 48 voltios, este modelo busca posicionarse como una de las referencias del segmento premium. Con un interior más amplio y modular, una autonomía de hasta 631 kilómetros (WLTP) y un sistema multimedia que se apoya en inteligencia artificial, el nuevo GLB no se conforma con seguir la estela de sus rivales: quiere marcar el camino.

Mercedes-Benz GLB 2026 / Mercedes-Benz

El nuevo GLB no solo cambia por fuera. Con una longitud que alcanza los 4,73 metros, crece casi cuatro centímetros respecto a su predecesor y gana 6 centímetros en distancia entre ejes. Este aumento se traduce en un habitáculo notablemente más amplio, especialmente en las plazas traseras, donde los pasajeros ganan casi 7 cm de espacio para las piernas y otros 6 cm de altura libre al techo. Además, se ofrece con configuración de cinco o siete plazas, y en esta última puede llevar hasta cuatro sillas infantiles repartidas entre segunda y tercera fila.

El maletero también mejora: con cinco plazas, ofrece hasta 540 litros, ampliables hasta 1.715 litros si se abaten los asientos traseros. Incluye además el compartimento frontal más grande de la gama eléctrica de Mercedes.

Maletero del Mercedes-Benz GLB 2026 / Mercedes-Benz

La experiencia digital también da un gran salto en este nuevo GLB, con el sistema MBUX de cuarta generación, apoyado en el nuevo MB.OS, un sistema operativo propio que permite actualizaciones remotas y personalización total del entorno digital. La gran novedad es la pantalla MBUX Superscreen, opcional, que ocupa casi todo el salpicadero e integra hasta tres pantallas: instrumentación de 10,25 pulgadas y dos pantallas de 14 pulgadas para el sistema central y el acompañante.

Interior del Mercedes-Benz GLB 2026 / Mercedes-Benz

Gracias a la inteligencia artificial integrada, el asistente de voz reconoce conversaciones naturales, recuerda preferencias del usuario y se conecta a servicios de Google y Microsoft. El copiloto, además, puede ver películas o series en su propia pantalla mediante plataformas como Disney+ o RIDEVU, con sistemas de seguimiento ocular para evitar distracciones al conductor.

Dos versiones eléctricas con hasta 631 km de autonomía

La gama arranca con dos variantes 100% eléctricas:

GLB 250+ EQ Technology : tracción trasera, 268 CV, 631 km de autonomía (WLTP), aceleración de 0 a 100 km/h en 7,3 s.

: tracción trasera, 268 CV, 631 km de autonomía (WLTP), aceleración de 0 a 100 km/h en 7,3 s. GLB 350 4MATIC EQ Technology: tracción total, 349 CV, 614 km de autonomía (WLTP), 0 a 100 km/h en solo 5,4 s.

Ambos modelos comparten una batería de 85 kWh útiles y arquitectura de 800 voltios, lo que permite recargar hasta 260 km de autonomía en 10 minutos en cargadores ultrarrápidos. El sistema también admite carga en estaciones de 400V gracias al convertidor DC integrado.

Mercedes-Benz GLB 2026 / Mercedes-Benz

El sistema de recuperación de energía ofrece hasta 200 kW de potencia y permite ajustar la intensidad mediante levas en el volante, con cuatro niveles. Además, el ECO Assistant adapta la recuperación a la orografía, tráfico o cruces detectados mediante cámaras y mapas, optimizando así la eficiencia sin que el conductor tenga que intervenir.

Junto a las versiones eléctricas, Mercedes ofrecerá próximamente un GLB híbrido con motor de gasolina de 1.5 litros y tecnología Mild Hybrid de 48V. Este sistema permite circular en modo eléctrico a baja velocidad, recuperar energía y mejorar las cifras de consumo. La gestión del motor térmico y el eléctrico es completamente automática y prácticamente imperceptible para el conductor.

Diseño más perfilado y aerodinámico

Estéticamente, el nuevo GLB mantiene una imagen robusta y una parrilla iluminada compuesta por 94 estrellas LED, que da la bienvenida al usuario. Las ópticas delanteras y traseras estrenan firma lumínica con diseño de estrella, mientras que el techo panorámico ofrece una versión SKY Control capaz de oscurecerse o iluminarse con 158 estrellas LED, creando una ambientación única por la noche. En aerodinámica, el GLB alcanza un coeficiente de 0,28, una cifra muy destacable en su categoría, lo que ayuda a mejorar su eficiencia y autonomía.