Honda CRF300L vs Rieju Aventura Rally 307: Duelo en la categoría trail ligera

Durante años, la Honda CRF300L ha sido la trail ligera de referencia. Fiable, sencilla y eficaz, ha acompañado a miles de usuarios tanto en salidas domingueras como viajes y travesías más ambiciosas. Pero desde hace unos meses, una nueva jugadora ha entrado con fuerza en esta liga: la Rieju Aventura Rally 307, una moto nacional que quiere robarle protagonismo a la japonesa. ¿Es solo un intento o realmente hay combate? Hemos comparado ambas sobre el terreno para ofrecer una visión clara, real y contrastada.

Dos filosofías, un mismo propósito

Ambas motos responden al mismo concepto: monocilíndricas, ligeras y adaptadas a la conducción off-road, pero con suficiente versatilidad para enlazar tramos de asfalto sin dramas. Sin embargo, la forma en la que cada una lo consigue es muy distinta.

Honda CRF300L 2025 / Sergi Mejías

La Honda CRF300L es la definición de moto minimalista. Con sus 27,3 CV y 142 kilos en orden de marcha, prioriza la manejabilidad y la fiabilidad ante todo. Monta suspensiones básicas, sin posibilidad de regulación, pero con recorrido suficiente (260 mm) para afrontar pistas y caminos con solvencia, y con un trazado revisado este año para mejorar su comportamiento dinámico. Su motor de 286 cc destaca por una entrega muy aprovechable desde abajo, con una respuesta lineal que no asusta ni cansa. Es, en esencia, una trail-enduro sin florituras.

Rieju Aventura Rally 307 / Sergi Mejías

La Rieju 307 Rally, por contra, es una moto más equipada y ambiciosa. Como indica su nombre, hace acopio de un estilo más “Rally” frente a la CRF (aunque Honda también dispone de la CRF3000 L Rally. Además, cabe destacar también las suspensiones Kayaba regulables de mejor rendimiento y su gran autonomía gracias a su depósito de 21 litros. Con 34 CV extraídos de su motor de origen Kawasaki (293 cc), sorprende por prestaciones y aplomo. Su pantalla TFT con Mirroring (replica lo que vemos en la pantalla del móvil), piñas retroiluminadas y sistema de geolocalización Rieju Connect le añaden un toque premium impensable por su precio: 4.499 €, frente a los 5.990 € de la Honda.

En ruta: sensaciones reales

La mejor forma de comparar dos motos como estas es intercambiarlas en ruta, y así lo hicieron varios riders experimentados en una salida mixta de casi 250 km. Con zonas de pista rápida, senderos técnicos e incluso alguna trialera, era el escenario perfecto para evaluar su comportamiento real.

Y las conclusiones fueron claras: la Honda tiene un tacto más de ‘moto grande’, más amable en su entrega de potencia, ideal para los usuarios que prioricen el confort, el bajo mantenimiento y la facilidad de uso. En cambio, la Rieju se siente más juguetona, más viva, con un comportamiento que recuerda más a una enduro ligera que a una trail. A ritmo rápido, su agilidad marca diferencias. Eso sí, el motor brilla en la parte alta del tacómetro, sin alardes en la zona media y baja. Desde Rieju aclaran que ellos quieren el motor así, que entrega la potencia arriba. Y el recorrido del puño del gas se antoja demasiado largo.

Honda CRF300L vs Rieju Aventura Rally 307: Duelo en la categoría trail ligera / Sergi Mejías

En cuanto a suspensiones, la CRF acusaba el paso del tiempo y este 2025 han introducido unos nuevos reglajes optimizados aunque necesita mejorar si se quiere imprimir un ritmo alto. En este aspecto, la Rieju gana con claridad, no solo por calidad, sino también por posibilidad de ajuste.

La ergonomía también tiene matices. La CRF300L transmite sensación de mayor tamaño, pese a sus cifras más contenidas. En cambio, la Rieju resulta más compacta, algo que se agradece en zonas técnicas. Ambas comparten una posición de conducción cómoda de pie, aunque la pequeña cúpula de la Rieju ofrece mayor protección aerodinámica en tramos rápidos. Un manillar más alto de la 307 iría mejor al conducir de pie.

Equipamiento y precio: David contra Goliat

En lo práctico, la Rieju sorprende. Su pantalla TFT permite replicar apps del móvil mediante Mirror Link y el sistema de rescate automático tras. En contrapartida, la pantalla vertical no deja mucho espacio para el uso de tabletas de navegación. Aun así, el nivel de equipamiento por precio es claramente superior al de la Honda.

Pantalla LCD de la Honda CRF300L / Honda

Además, la Rieju cuesta 1.500 euros menos, diferencia que puede aumentar si queremos mejorar las suspensiones o la autonomía de la Honda con piezas aftermarket. Con ese margen, puedes equipar la Rieju con un kit de potenciación (5 CV extra prometidos) y aún te sobra para extras como el cubre cárter. Y para quien quiera más, la firma catalana cuenta con la Aventura Rally 307 R con neumáticos de taco, cubre cárter más generoso y decoración más atrevida cuyo precio es de 4.899 €. Y Honda tiene en la CRF300L Rally la versión superior con una estética más rally-raid y un depósito de 12,8 litros, entre otras diferencias, situada en 7.250 euros.

¿Quién gana?

No hay una respuesta única. La Honda CRF300L es la reina del “menos es más”, una moto sólida, conocida y con una comunidad enorme. Perfecta para quien busca fiabilidad, conducción fluida y despreocuparse.

La Rieju 307 Rally, en cambio, es la rebelde con argumentos. Más potente, más equipada, más ágil y mucho más económica, apunta directo al corazón de los usuarios que buscan algo diferente sin renunciar a prestaciones. En los tramos exigentes, se defiende mejor, y en los rápidos, divierte más.

La opinión de los usuarios

Diferentes usuarios con contrastada experiencia en el mundo del trail-adventure tuvieron la oportunidad de probar ambos modelos, como el propio Jaume von Aren, propietario de una Rieju Aventura 307R con la que ya se ha ido a Marruecos: “Lo que me ha gustado más de la CRF300L es el motor. Lo que yo querría sería la Rieju con el motor de la Honda. Tenemos que ver qué pasa con el kit de potencia de la Rieju, si lo hace más divertido. Lo que gusta de la 307 respecto a la Honda es la manejabilidad, la rapidez de reacciones. Las suspensiones también son mejores. En conjunto me encaja más la Rieju pero me quedaría con el motor Honda, una mecánica más que probada”.

Toni Noguer, propietario de una CRF300L, destaca que “la CRF tiene un motor muy lleno y con bajos. Con los 27 CV para hacer off-road tiene suficiente. Las suspensiones de serie se tienen que retocar. La Rieju tiene mejores suspensiones pero debes subir de vueltas el motor para que empuje. Y la ergonomía para mí es mejor la de la Rieju”. En este sentido, Ismael Tudó, especialista en bici y que hacía su primera salida en moto de off-road, apunta que “tanto la CRF como la Rieju van muy bien. Cada una tiene su punto. La Honda me gusta más de motor y la Rieju la parte ciclo y suspensiones”.

Honda CRF300L vs Rieju Aventura Rally 307: Duelo en la categoría trail ligera / Sergi Mejías

Miquel Ferres ‘Jou’, que por sus manos han pasado ya 86 motos como propietario y actualmente conduce una CRF300L 2025, conviene que “son motos muy similares pero diferentes en puntos. La Rieju de serie un poco preparada ya cambia. Con la posición de conducción de serie, sentado me he encontrado muy encajonado pero como Jaume (von Aren) ha movido las torretas tenías más amplitud y me ha gustado más; y yendo de pie también. De la Honda me quedo con el motor porque en la zona media tiene más estirada. Honda ha mejorado las suspensiones en la versión 2025 pero la Rieju sigue siendo superior”.

Y otro propietario de una CRF300L y pensando en cambiarla por una 307, Josep Ripoll, explica que “para mi manera de conducir, que no soy un pro y busco el confort, opino también que el motor de la CRF es bastante mejor para off porque la moto empuja siempre y te pude sacar de algún problemilla en subidas complicadas. El motor de la Rieju lo debes llevar siempre alto de vueltas, es más radical. También en el caso del ABS, la Honda es menos intrusivo y dependiendo de la situación lo puedes llevar conectado; en el caso de la Rieju hay que sacarlo siempre porque cuesta mucho frenarla. La 307 tiene más capacidad de depósito, mejores suspensiones y qué decir de su atractivo precio”.

Honda CRF300L vs Rieju Aventura Rally 307: Duelo en la categoría trail ligera / Sergi Mejías

Epílogo

La llegada de la Rieju Aventura Rally 307 agita un segmento que parecía monocolor. Y lo hace con una propuesta coherente, competitiva y, sobre todo, nacional. La CRF seguirá reinando en muchos garajes, pero ya no está sola en el trono. El duelo está servido… y eso solo puede beneficiarnos a los usuarios. Y atentos porque la Moto Morini Kanguro 300 y QJ Motor STR 300 están por llegar para sacudir todavía más este floreciente segmento.