Consejos
¿Conduces habitualmente una furgoneta? La DGT advierte sobre estos fallos habituales
La Dirección General de Tráfico llevó a cabo una nueva campaña de control centrada en las furgonetas, que estuvo activa desde el 24 hasta el 30 de noviembre
Rubén Burillo
Al volante debemos estar atentos a todo, respetando las normas de tráfico, manteniendo la distancia de seguridad, respetando los límites de velocidad y realizando las maniobras con suavidad para evitar imprevistos. Con las compras de Navidad, estamos ante uno de los periodos en los que más se utilizan las furgonetas. La DGT alerta sobre los fallos habituales que pueden costarte una multa cuando conduces una furgoneta.
La Dirección General de Tráfico presentó una nueva campaña de control que estuvo activa desde el lunes 24 hasta el domingo 30 de noviembre, centrada en las furgonetas. La Guardia Civil y las Policías Locales establecieron controles en todo tipo de carreteras, especialmente en las convencionales, ya que son las que mayor índice de siniestralidad registran, y en las zonas próximas a centros comerciales, polígonos industriales y lugares de carga y descarga.
La DGT pone el foco en estos fallos que te costarán una multa
Las furgonetas representan el 7,6% del parque nacional con 2,7 millones de vehículos. En 2024, las furgonetas estuvieron involucradas en 9.548 siniestros de tráfico con víctimas en los que fallecieron 223 personas y 217 ocupantes de furgonetas resultaron heridos hospitalizados.
En esta edición de la Campaña de Vigilancia y Control a furgonetas, se controlaron 120.922 vehículos de este tipo, y comprobaron que 8.144 conductores incumplían algún precepto de la normativa de tráfico. Estos son los fallos más habituales:
- La infracción más habitual, con casi 3 de cada 10 conductores de furgonetas (2.288), fue circular por encima de los límites de velocidad permitidos. Recuerda que la tabla a continuación es para coches, motos y furgonetas cuya masa máxima autorizada (MMA) sea menor de 3.500 kilos. En España los camiones y vehículos que sobrepasen ese peso, deben circular a menos velocidad. En autopistas y autovías, pueden ir a 90 km/h. En carreteras convencionales, la velocidad máxima es 80 km/h o 70 km/h dependiendo del arcén. En vías urbanas, se permite circular como máximo a 50 km/h.
- 2.214 conductores de furgonetas (el 27,2% del total) fueron denunciados por circular sin la ITV en regla, un procedimiento importante ya que revisan que tu vehículo cumpla los estándares de seguridad y que pase la normativa de gases. No llevar la ITV conlleva una sanción económica de 200 (ITV desfavorable) o 500 euros (ITV negativa), dependiendo del caso. En los casos más extremos, si manipulas la pegatina de la ITV, el conductor implicado se enfrentaría a una sanción económica de entre 6.000 y 12.000 euros y a una pena de prisión de tres a seis meses.
- 322 conductores de furgonetas dieron positivo en alcohol (90) y otras drogas (232). Esto es algo muy peligroso y recuerda, si bebes o consumes drogas, no conduzcas, ya que la única tasa segura es 0,0%. Las multas por consumir alcohol o drogas al volante son: Hasta 0,50 mg/l, la sanción es de 500 euros y 4 puntos. Más de 0,50 mg/l, la multa es de 1.000 euros y 6 puntos. Si reincide, la sanción será de 1.000 euros y 4 o 6 puntos (depende de la tasa dada). Si das positivo en drogas, la multa será de 1.000 euros y 6 puntos, y además puede ser considerado delito, si son tasas superiores a 0,60 mg/l en aire o te niegas a someterse a las pruebas. Si conduces bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o te niegas a hacerte las pruebas, puedes también estar haciendo un delito.
- 363 ocupantes de furgonetas fueron denunciados por no hacer uso del cinturón de seguridad. Esta infracción es grave y está penalizada con 200 euros de multa y con la pérdida de 4 puntos en el carnet si eres el conductor.
