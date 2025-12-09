¿Conduces habitualmente una furgoneta? La DGT advierte sobre estos fallos habituales

Al volante debemos estar atentos a todo, respetando las normas de tráfico, manteniendo la distancia de seguridad, respetando los límites de velocidad y realizando las maniobras con suavidad para evitar imprevistos. Con las compras de Navidad, estamos ante uno de los periodos en los que más se utilizan las furgonetas. La DGT alerta sobre los fallos habituales que pueden costarte una multa cuando conduces una furgoneta.

La Dirección General de Tráfico presentó una nueva campaña de control que estuvo activa desde el lunes 24 hasta el domingo 30 de noviembre, centrada en las furgonetas. La Guardia Civil y las Policías Locales establecieron controles en todo tipo de carreteras, especialmente en las convencionales, ya que son las que mayor índice de siniestralidad registran, y en las zonas próximas a centros comerciales, polígonos industriales y lugares de carga y descarga.

Una furgoneta parada en un control de la Policía / Policía Local de Poio

La DGT pone el foco en estos fallos que te costarán una multa

Las furgonetas representan el 7,6% del parque nacional con 2,7 millones de vehículos. En 2024, las furgonetas estuvieron involucradas en 9.548 siniestros de tráfico con víctimas en los que fallecieron 223 personas y 217 ocupantes de furgonetas resultaron heridos hospitalizados.

En esta edición de la Campaña de Vigilancia y Control a furgonetas, se controlaron 120.922 vehículos de este tipo, y comprobaron que 8.144 conductores incumplían algún precepto de la normativa de tráfico. Estos son los fallos más habituales:

La infracción más habitual, con casi 3 de cada 10 conductores de furgonetas (2.288), fue circular por encima de los límites de velocidad permitidos. Recuerda que la tabla a continuación es para coches, motos y furgonetas cuya masa máxima autorizada (MMA) sea menor de 3.500 kilos. En España los camiones y vehículos que sobrepasen ese peso, deben circular a menos velocidad. En autopistas y autovías, pueden ir a 90 km/h. En carreteras convencionales, la velocidad máxima es 80 km/h o 70 km/h dependiendo del arcén. En vías urbanas, se permite circular como máximo a 50 km/h.

Las sanciones por sobrepasar el límite de velocidad / DGT