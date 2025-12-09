La nueva gama de neumáticos Pirelli para la temporada 2026/2027 de Fórmula 1 se ha presentado esta mañana en el circuito de Yas Marina, en Abu Dabi, donde la firma italiana está llevando a cabo un test conjunto con todos los equipos.

Así son los nuevos neumáticos que estrenará la Fórmula 1 el año que viene / Pirelli

Rediseñados por completo

El diseño de los gráficos en los flancos del neumático es completamente nuevo. Los marcajes emblemáticos que han formado parte de la identidad de Pirelli durante las últimas 14 temporadas, desde que la marca regresó como proveedor exclusivo de neumáticos de Fórmula 1 en 2011, han sido rediseñados para incorporar un logo de bandera a cuadros.

Este detalle da a las nuevas cubiertas un aspecto totalmente distinto al de cualquier otro producto de competición o de carretera fabricado por Pirelli, manteniendo, al mismo tiempo, todo el lenguaje visual histórico asociado con la compañía milanesa.

Los colores tendrán el mismo significado

Los colores que identifican cada compuesto en los grandes premios no variará en 2026. El blanco, amarillo y rojo seguirán representando las mezclas dura, media y blanda, respectivamente, mientras que el verde y el azul continuarán siendo los colores de las cubiertas intermedias y de lluvia extrema.

La gama P Zero de 2026 la componen cinco compuestos: del C1 (el más duro) al C5 (el más blando). El rendimiento es similar al actual, pero con una diferencia entre compuestos más amplia y constante para favorecer estrategias de carrera más variadas. Los dibujos de los intermedios y de los de lluvia son idénticos a los de 2025.

El tamaño se reduce

Las medidas de los neumáticos ahora son más pequeñas, a fin de adaptarse a la nueva normativa de monoplazas. El diámetro de la llanta sigue siendo de 18 pulgadas, pero el ancho de la banda de rodadura es 25 mm menor en el eje delantero y 30 mm menor en el posterior. El diámetro total también se reduce: 15 mm menos delante y 10 mm menos detrás.

Los neumáticos de 2026 se están probando hoy en pista con “muletos” pilotados por uno o varios de los pilotos oficiales de cada equipo. La gama de compuestos quedará homologada oficialmente el 15 de diciembre, tal y como establece la normativa técnica.

La primera vez que estos neumáticos se verán montados en los nuevos coches será en los test de Barcelona, del 26 al 30 de enero de 2026, aunque también aparecerán en las presentaciones de los equipos, que se anunciarán en las próximas semanas.