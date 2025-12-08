¿Sabías que el Urus no es el primer SUV de Lamborghini?

El segmento SUV ha ganado tantos adeptos a lo largo del mundo que hasta los fabricantes especializados en sacar deportivos han ido incorporando este tipo de coches a sus catálogos.

Por ejemplo, Lamborghini con su Urus, el que ahora mismo es el coche más vendido de Sant'Agata Bolognese (también el más barato, aunque cueste más de 270.000 euros). Sin embargo, este no es el primer SUV de Lamborghini.

Lamborghini LM002 / A.G.M.

Corría el año 1981 cuando Lamborghini llevó al Salón de Ginebra un vehículo fuera de sus habituales: el LM001, un prototipo con clara inspiración militar que resucitaba el fallido proyecto del Lamborghini Cheetah. De hecho, LM corresponde a Lamborghini Militaria. Con la intención de colocarle el V12 de Countach, el prototipo se enseñó con un V8 de 5,9 litros que entregaba 180 CV. Sí, el motor también era trasero y conducir este pequeño carro armado, apodado Rambo-Lambo, era especialmente complicado.

Lamborghini LM002 / A.G.M.

El proyecto no quedó en el olvido y en 1986 salió a producción el Lamborghini LM002, el que se podría considerar primer SUV de Sant'Agata Bolognese.

Lamborghini LM002

El LM002 se abrió al público civil, se presentó en el Salón de Ginebra de 1986 y hasta el fin de su producción en 1993 se fabricaron unas 300 unidades. Este LM002 mejoraba y corregía los errores de su antecesor. Tenía unas medidas de casi 4,8 metros de largo, 2 metros de ancho y 1,85 metros de altura. El peso era de 2,700 kilos y la carrocería era de aluminio y fibra de vidrio.

Lamborghini LM002 / A.G.M.

Este sí equipaba el V12 del Lamborghini Countach, pero el propulsor dejó de ser trasero, pasando a estar delante, lo que facilitaba su manejo. Eso sí, solo con imaginar el consumo de combustible de este vehículo seguro que a más de uno le faltaba el aire.

La versión 'de calle', es decir, la que se propuso a la población civil mantenía un aire de lujo en el interior: asientos de cuero, elevalunas eléctricos, sistema de sonido de calidad, aire acondicionado... La opción militar perdía lujos, pero ganaba, por ejemplo, anclaje para ametralladoras. Cada quien con sus necesidades y sus gustos.

Lamborghini LM002 / A.G.M.

Es de destacar que Pirelli fabricó unos neumáticos específicos para este Lamborghini, los Pirelli Scorpion, que tenían dibujo para rodar en carretera y campo o en arena. Vamos, que más allá de la parte militar, el LM002 era el coche perfecto para la población (pudiente, eso sí) árabe.

El Lamborghini Urus. / .

Este coche no encontró su hueco en el mercado. Décadas más tarde, en 2017, el primer Lamborghini Urus vio la luz y, aunque no es un directo predecesor del LM002, sí lo es en cuanto a espíritu de ser un 'súper SUV', como denomina la marca al Urus.