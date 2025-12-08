Hyundai lanza ‘myHyundai’, una aplicación para unificar conectividad y servicios

Hyundai Connected Mobility ha anunciado hoy el lanzamiento de la nueva aplicación myHyundai, una evolución unificada de Bluelink y myHyundai 3.0 que combina servicios conectados, gestión del vehículo y asistencia al propietario.

Con el lanzamiento de esta aplicación, todas las funciones y servicios relacionados con el vehículo se gestionan ahora cómodamente en un único lugar, ofreciendo una experiencia moderna y fluida en todos los mercados y dispositivos.

Tras la puesta en marcha inicial en julio de 2025, el despliegue oficial y la migración de clientes ya están en marcha, y está previsto que las aplicaciones myHyundai 3.0 y Bluelink dejen de funcionar.

¿Qué funciones y servicios clave myHyundai?

La nueva app myHyundai consolida las funcionalidades y simplifica las tareas cotidianas a través de una interfaz rediseñada y más intuitiva:

Rediseño de la interfaz de usuario y la interfaz de experiencia de usuario con un menú de estado integrando los menús de ‘Estado’ y ‘Remoto’ en un único componente para optimizar la navegación y reducir la complejidad y ofrecer una experiencia más ágil.

con un menú de estado integrando los menús de ‘Estado’ y ‘Remoto’ en un único componente para y ofrecer una experiencia más ágil. Cálculo de rutas en la aplicación con rutas inteligentes para vehículos eléctricos, con la posibilidad de planificar viajes eficientes y gestionar la recarga por el camino.

con la posibilidad de y gestionar la recarga por el camino. Enviar al coche compatible directamente desde Google Maps a través de la aplicación myHyundai.

a través de la aplicación myHyundai. Funciones remotas accesibles en smartwatches para un control cómodo sobre la marcha.

para un control cómodo sobre la marcha. Widgets mejorados que permiten un control instantáneo de las funciones clave sin necesidad de abrir la aplicación.

Por otro lado, los servicios que incluye myHyundai son los siguientes:

Servicios conectados Hyundai Bluelink Europe.

Llave digital Hyundai 2.

Historial de conducción detallado.

Información sobre la garantía, el manual del propietario y la asistencia en carretera en un solo lugar.

"La nueva aplicación myHyundai crea una experiencia realmente integrada y fluida para nuestros clientes. Ahora todas las funciones y servicios se combinan en una sola aplicación, lo que hace la vida más cómoda y eleva la experiencia del cliente a un nuevo nivel", ha declarado Marcus Welz, CEO de Hyundai Connected Mobility.