Tecnología
Hyundai lanza ‘myHyundai’, una aplicación para unificar conectividad y servicios
La nueva aplicación ofrecerá a los clientes de Hyundai una experiencia combinada y estará pronto disponible en 43 países europeos
Hyundai Connected Mobility ha anunciado hoy el lanzamiento de la nueva aplicación myHyundai, una evolución unificada de Bluelink y myHyundai 3.0 que combina servicios conectados, gestión del vehículo y asistencia al propietario.
Con el lanzamiento de esta aplicación, todas las funciones y servicios relacionados con el vehículo se gestionan ahora cómodamente en un único lugar, ofreciendo una experiencia moderna y fluida en todos los mercados y dispositivos.
Tras la puesta en marcha inicial en julio de 2025, el despliegue oficial y la migración de clientes ya están en marcha, y está previsto que las aplicaciones myHyundai 3.0 y Bluelink dejen de funcionar.
¿Qué funciones y servicios clave myHyundai?
La nueva app myHyundai consolida las funcionalidades y simplifica las tareas cotidianas a través de una interfaz rediseñada y más intuitiva:
- Rediseño de la interfaz de usuario y la interfaz de experiencia de usuario con un menú de estado integrando los menús de ‘Estado’ y ‘Remoto’ en un único componente para optimizar la navegación y reducir la complejidad y ofrecer una experiencia más ágil.
- Cálculo de rutas en la aplicación con rutas inteligentes para vehículos eléctricos, con la posibilidad de planificar viajes eficientes y gestionar la recarga por el camino.
- Enviar al coche compatible directamente desde Google Maps a través de la aplicación myHyundai.
- Funciones remotas accesibles en smartwatches para un control cómodo sobre la marcha.
- Widgets mejorados que permiten un control instantáneo de las funciones clave sin necesidad de abrir la aplicación.
Por otro lado, los servicios que incluye myHyundai son los siguientes:
- Servicios conectados Hyundai Bluelink Europe.
- Llave digital Hyundai 2.
- Historial de conducción detallado.
- Información sobre la garantía, el manual del propietario y la asistencia en carretera en un solo lugar.
"La nueva aplicación myHyundai crea una experiencia realmente integrada y fluida para nuestros clientes. Ahora todas las funciones y servicios se combinan en una sola aplicación, lo que hace la vida más cómoda y eleva la experiencia del cliente a un nuevo nivel", ha declarado Marcus Welz, CEO de Hyundai Connected Mobility.
