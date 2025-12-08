Consejos
La checklist que usan los profesionales para una revisión completa del coche
Si no recuerdas cuándo fue la última vez que revisaste tu coche, probablemente ya le toque. Las guías de la DGT y los clubes automovilísticos explican cuándo hacer una revisión completa y qué puntos debe incluir para circular con seguridad.
Tanto si tu coche es una parte esencial de tu día a día como si solo lo usas los fines de semana, hacerle una revisión completa no es una opción: es una inversión en seguridad y en evitar averías costosas.
Pero ¿cada cuánto conviene hacerla? ¿Y qué debe revisar un taller profesional? Las recomendaciones de organismos como la DGT, AECA-ITV y clubes automovilísticos como RACE y RACC ofrecen las respuestas a estas preguntas.
A veces no es una avería ni un testigo encendido lo que te recuerda que toca pasar la revisión del coche, sino algo más sutil: un ruido que no estaba ahí ayer, un viaje que se acerca o simplemente esa intuición de que es mejor prevenir que quedarse tirado en la carretera.
¿Cuándo conviene hacer una revisión completa?
Los principales organismos y asociaciones coinciden en que revisar el coche con criterio y a tiempo es una de las formas más efectivas de evitar problemas costosos y de conducir con tranquilidad.
La DGT insiste en seguir el libro de mantenimiento del fabricante y registrar las intervenciones en el libro taller electrónico, una herramienta que centraliza el historial del vehículo y facilita comprobar si todo está en orden.
Pero no hace falta esperar al kilometraje exacto para pasar por el taller. Tanto RACE como RACC recomiendan hacerlo antes de un viaje largo, especialmente en vacaciones, si notas vibraciones, ruidos nuevos o testigos en el cuadro o, simplemente, para preparar el coche antes de ir a la ITV y, así, detectar defectos previos que AECA-ITV considera habituales, como los frenos, luces, neumáticos y emisiones.
No obstante hay veces que, simplemente, toca hacerla porque ya ha pasado el tiempo indicado por el fabricante, aunque no se hayan rodado los kilómetros reflejados en el libro de mantenimiento.
¿Qué revisan exactamente en una revisión completa?
Aunque cada taller sigue su propio método, hay puntos clave que se repiten en todas las guías de seguridad:
- Neumáticos: presión, desgaste y deformaciones. La estabilidad, el agarre y la frenada dependen de ellos.
- Frenos y suspensión: pastillas, discos, amortiguadores y niveles de líquido. AECA-ITV recuerda que son dos de los sistemas con más defectos en inspecciones.
- Sistema de iluminación: faros, intermitentes, luces de freno. La DGT subraya que un fallo en este apartado compromete visibilidad y seguridad.
- Niveles y filtros: aceite, refrigerante, líquido de frenos y limpiaparabrisas, además de los filtros principales. RACE y RACC recomiendan revisarlos antes de cualquier trayecto importante.
- Batería y sistema eléctrico: comprobación de carga y estado de los bornes, especialmente si el coche tarda en arrancar.
- Motor y emisiones: revisión de fugas, ruidos anómalos y estado general. AECA-ITV recuerda que un exceso de emisiones puede suponer rechazo en la ITV.
- Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
- Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
- Adiós a esta emblemática tienda de turrones de Portal de l'Àngel: casi 200 años de historia
- Eurovisión 2026: Alemania lidera el frente proisraelí, Bélgica confirma su participación e Islandia baraja la retirada
- Jordi Sánchez, Fernando Tejero y Carlos Areces protagonizan una nueva serie de vecinos con Mediaset y Prime Video
- La Audiencia madrileña corrige por quinta vez a Peinado y le obliga a archivar la imputación de un tercer miembro del Gobierno
- La Fiscalía denuncia que Peinado no actúa de forma imparcial en el caso Begoña Gómez y le acusa de 'adoptar un rol inquisitivo
- El juez Peinado confirma su decision de no citar a Aldama en el caso Begoña y advierte que el derecho a pedir prueba no es 'ilimitado