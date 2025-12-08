Audi celebra los 50 años de vida de su mítico motor de 5 cilindros

El motor de cinco cilindros de Audi cumple medio siglo. Lo que empezó en 1976 con un sobrio Audi 100 5E de 136 CV se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de los cuatro aros, tanto en la carretera como en la competición.

A principios de los años 70, la firma alemana buscaba cómo posicionar la segunda generación del Audi 100 en un escalón superior y los motores de cuatro cilindros se quedaban cortos para ese objetivo. Los ingenieros estudiaron bloques de cinco y seis cilindros en línea, pero los seis se descartaron por cuestiones de espacio y reparto de pesos, así que la marca apostó por un bloque de cinco cilindros en línea derivado del conocido EA827.

El Audi 100 fue el primero en montar el motor de 5 cilindros / Audi

Aquel primer cinco cilindros tenía 2.144 cc, inyección 136 CV de potencia, suficiente para dar al Audi 100 5E el refinamiento que se buscaba. Las entregas comenzaron en 1977 y, desde ahí, la historia se aceleró: llegaron las versiones diésel, la sobrealimentación y, sobre todo, la entrada en el mundo de los rallyes con el apellido quattro.

En 1978 llegó el primer diésel de cinco cilindros de Audi, atmosférico, con dos litros y 70 CV. Un año después se produjo un salto clave con el primer motor de gasolina turboalimentado de cinco cilindros, que impulsaba al Audi 200 5T con 170 CV y 265 Nm de par. Pero el gran punto de inflexión fue 1980, cuando se presentó el Audi quattro con tracción total permanente y un cinco cilindros turbo de 200 CV.

El Audi Sport quattro S1 de 1987 preparado para Pikes Peak / Audi

Ese mismo bloque, evolucionado, impulsó a Audi a los títulos del Campeonato del Mundo de Rallyes, con el quattro y el posterior Sport quattro, un coche acortado, más ancho y con un motor de aleación ligera y 20 válvulas que llegó a ofrecer 306 CV en su versión de calle, convirtiéndose en el modelo más potente homologado para carretera de una marca alemana en aquel momento. En especificación Grupo B el cinco cilindros alcanzó los 450 CV y llevó a pilotos como Hannu Mikkola y Stig Blomqvist a lo más alto del Mundial.

De Pikes Peak al nacimiento de los RS

Aunque Audi abandonó el Grupo B en 1986, el motor de cinco cilindros siguió brillando. En 1987, Walter Röhrl se impuso en la mítica Pikes Peak con el Audi Sport quattro S1 (E2), con nada menos que 598 CV. En Estados Unidos, el cinco cilindros también dominó la Trans-Am con el 200 quattro y dejó huella en la categoría IMSA GTO con potencias de hasta 720 CV a partir de poco más de dos litros.

Audi Avant RS 2 de 1994 con el motor de 5 cilindros / Audi

En 1989 llegó otro hito con el Audi 100 TDI, un turbodiésel de cinco cilindros con inyección directa que entregaba 120 CV y estrenaba una gestión electrónica avanzada para la época. Y en 1994, el Audi Avant RS2, desarrollado junto a Porsche, combinó carrocería familiar con 315 CV del cinco cilindros turbo, dando origen a la familia de modelos RS tal y como la entendemos hoy.

Con la llegada del Audi A4 en 1994, los motores de cinco cilindros fueron cediendo terreno frente a los V6 y, a finales de los 90, desaparecieron de este segmento. El último en resistir fue el 2.5 TDI del Audi A6 y el 2.2 turbo de 20 válvulas del Audi S6, que se despidieron en 1997.

El gran regreso con turbo e inyección directa

La segunda vida del cinco cilindros Audi llegó en 2009 con el Audi TT RS, que estrenó un 2.5 TFSI turbo de 340 CV e inyección directa, montado en posición transversal. Aquel motor pronto se extendió al Audi RS 3 Sportback y, después, al Audi RS Q3, abriendo el camino de los SUV compactos deportivos. En 2012 el TT RS plus subió la apuesta hasta los 360 CV.

En 2016 Audi presentó una nueva evolución del 2.5 TFSI, más ligera y eficiente, que sacaba 400 CV y 480 Nm de la misma cilindrada de 2.480 cc, gracias a un trabajo profundo en reducción de fricciones, uso de materiales ligeros y optimización del turbocompresor.

Audi RS Q3 Sportback / Audi

Desde 2021, el Audi RS 3 monta la versión más avanzada de este motor, con 400 CV y ahora 500 Nm de par, disponible entre 2.250 y 5.600 rpm. Con él, el compacto deportivo acelera de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y puede alcanzar hasta 290 km/h con el paquete RS dynamic y los frenos carbocerámicos. La potencia máxima de 294 kW (400 CV) se entrega en un amplio rango entre 5.600 y 7.000 rpm, y una nueva unidad de control gestiona con mayor rapidez todos los elementos de transmisión para afinar la respuesta.

Un compás único

Gran parte del encanto del 2.5 TFSI está en su sonido. El orden de encendido 1-2-4-5-3, con intervalos de 144 grados de giro del cigüeñal, genera un ritmo inconfundible que alterna cilindros contiguos y los más alejados, creando esa “música” tan reconocible de los cinco cilindros Audi. La geometría del colector de escape y el sistema de válvulas de escape de apertura variable, ligado al Audi drive select, permiten modular el tono, que se hace más presente en los modos dynamic, RS Performance y RS Torque Rear. Con el escape deportivo opcional, el rugido es todavía más intenso.

El motor se ensambla de forma casi artesanal en la línea Bock de la planta de Győr, en Hungría, donde especialistas cualificados montan cada unidad a mano en 21 estaciones, con pruebas en frío y en caliente antes de que el cinco cilindros viaje a Ingolstadt para encontrarse con la carrocería del Audi RS 3 en la línea de montaje.