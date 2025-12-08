¿Vas a comprar un coche eléctrico? Estos son los 5 más vendidos en noviembre de 2025

Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) vuelven a registrar un notable crecimiento, en noviembre se alcanzan las 23.367 nuevas unidades, con un crecimiento del 103,8% y que representa el 20,77% del mercado total.

Hasta el décimo mes, se acumula un total de 219.583 unidades electrificadas vendidas, duplicando las ventas respecto al mismo periodo del año anterior. En el año, el mercado electrificado supone el 17,56% del mercado total, casi 8 puntos porcentuales más que 2024.

En cuanto a las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), crecen un 39,8% en el mes, con 70.254 unidades vendidas y representando el 62,46% del mercado. En el total del año, acumulan 713.888 ventas, un 45,6% más que el año anterior y con el 57,11% del mercado global.

1.Tesla Model 3

Tesla Model 3 / TESLA

En el mes de noviembre , el vehículo eléctrico más vendido fue el Tesla Model 3, con 1.263 matriculaciones.

2.BYD Dolphin Surf

BYD Dolphin Surf / Tesla

En segundo lugar se encuentra el BYD Dolphin Surf, con 688 matriculaciones.

3.Kia EV3

Kia EV3 / Kia

Cerrando el podio, el Kia EV3 tuvo 469 matriculaciones.

4.BYD Atto 2

El BYD ATTO 2 / BYD

En el cuarto lugar, el BYD Atto 2, con 390 matriculaciones.

5.Mini Electric

Mini Electric / Mini

El Mini Electric, en quinto lugar, tuvo 350 matriculaciones.