¿Tienes un apasionado o apasionada del motor en casa? Ideas para regalar esta Navidad

Tener un amante del motor en casa puede simplificar mucho los regalos de Navidad. Basta con que estén relacionados con las cuatro ruedas o su marca de coches favorita. No obstante, hay veces que puede costar un poco más dar con la idea justa.

Por eso, este listado puede ser fuente de inspiración para buscar un regalo de Navidad que no defraude a ningún apasionado de los coches.

Regalos por menos de 50 euros

Por ejemplo, una funda para el volante nunca está mal. Eso sí, hay que saber primero si el regalado no es de esas personas que está completamente en concreta de estos accesorios, que también los hay. La funda de la marca Walser se puede encontrar en Amazon a partir de 10 euros y hay de muchos tipos.

La ropa también es un gran acierto, sobre todo si sabemos de qué marca es apasionado el regalado. Camisetas, chaquetas, gorras... Se puede buscar en Etsy o en tiendas de Inditex, donde últimamente se han sacado solecciones interesantes.

Siguiendo con los accesorios, un buen par de guantes para conducir son una buena idea y se pueden encontrar modelos que sean aptos para conducir también en simulador. En Amazon los hay a partir de 30 euros.

Y por último, para el interior del coche, regalar un ambientador (que no sea el típico de pino) también es un detallazo. Por ejemplo, de los The Essence Vault.

Decoración

En el apartado más de decoración, una apuesta segura son las miniaturas de coches o los libros.

Para las miniaturas habrá que buscar la del coche de sus sueños o la del coche que ya tenga y, en el caso de los libros, se puede apostar clásicos que además sirven como decoración en casa: Ferrari: conoce la leyenda, The Spirit of BMW... Y, rizando el rizo, se pueden conseguir incluso lienzos personalizados o similares, como tazas, pósters...

Experiencias

Quizás estas ya se coloquen en el rango más elevado de precios, pero merecen la pena. Siempre se puede apostar por las experiencias de los cofres regalo donde la persona regalada es libre de elegir la fecha para disfrutar de unas vueltas con deportivos o similares.

Por otro lado, hay clases de conducción y cursos más específicos y profesionales (como los de Rodden) que seguro los más amantes del motor apreciarán.

Y si ninguna de estas ideas te convence, siempre puedes empezar a mirar las entradas para cualquier GP de la Fórmula 1 de 2026.