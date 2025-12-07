Coches
Porsche 911 Carrera T “Formosa”: un homenaje a Taiwán
Este 911, perteneciente al programa Sonderwunsch de pedidos especiales, busca reflejar la belleza de las costas y montañas del estado asiático
El nuevo Porsche 911 Carrera T "Formosa", un modelo único y personalizado a medida, hace honor a la naturaleza de Taiwán. El nombre "Formosa", que en portugués significa "hermosa", se remonta al siglo XVI, cuando los navegantes del país luso quedaron impresionados por la exuberancia paisajística de la región.
Una declaración individual para Taiwán
La isla de Taiwán concentra una extraordinaria diversidad en un espacio reducido: desde la imponente cordillera central, que incluye algunas de las carreteras panorámicas más bellas del mundo, hasta las llamativas formaciones rocosas de la costa este y las turbulentas aguas del Pacífico. Esta interacción entre montañas, rocas y mar constituye la base del concepto de diseño del 911 personalizado por los expertos de Sonderwunsch. Los colores exteriores simbolizan el océano y las rocas de la costa, mientras el interior refleja el verde de las montañas.
Un exterior inspirado en la naturaleza
El 911 Carrera T "Formosa" luce el color especial azul Ipanema metalizado, en honor al mar que rodea Taiwán. Los detalles de contraste en gris Suzuka metalizado -en la inscripción Porsche de la parte trasera, los marcos de las ventanillas y los listones del capó- representan las llamativas formaciones rocosas de la costa este.
En cuanto a los zapatos, encontramos unas llantas RS Spyder de 20/21 pulgadas pintadas en gris Suzuka metalizado con el borde en gris Vanadium también metalizado. Los faros HD Matrix LED en negro y las luces traseras completan el conjunto.
La artesanía se adueña del interior
En el interior, las molduras de madera de paldao son una llamada al paisaje montañoso de Taiwán. Los asientos están tapizados en cuero bicolor negro/marrón Truffle, con llamativas costuras en verde Noche.
Destaca el nuevo diseño de cuadros "Formosa" en verde Noche, negro y blanco Crema, utilizado por primera vez en este vehículo. Ese patrón figura en las secciones centrales de los asientos y en el maletero delantero, totalmente revestido de cuero, que además presenta un bordado con la denominación "Formosa".
Los umbrales de las puertas iluminados con la inscripción “Formosa x Sonderwunsch” y los reposacabezas, que incluyen un grabado con el logotipo “Formosa” combinado con la silueta del 911 Carrera T y motivos de olas y montañas, subrayan su exclusividad.
El rendimiento se une a la personalidad
Bajo su exterior personalizado, el 911 Carrera T "Formosa" sigue siendo un deportivo purista: su construcción ligera, su caja de cambios manual y su chasis deportivo lo convierten en un vehículo para amantes de la conducción, perfecto para las variadas carreteras de Taiwán. El programa Sonderwunsch aporta un toque personal inconfundible a este 911.
