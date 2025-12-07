Este es el Ford GT de Paul Walker que se ha subastado por más de medio millón de euros

El Ford GT es uno de los modelos más míticos de la firma estadounidense, que se fabricó entre 2004 y 2006 (primera generación) y desde 2016 hasta 2022 (segunda generación). Recientemente se ha subastado un Ford GT de 2005 que perteneció al famoso actor de Fast and Furious, Paul Walker, por más de medio millón de euros.

El Ford GT que se ha subastado / Bring a Trailer

El Ford GT, uno de los coches más especiales

Este superdeportivo se lanzó hace dos décadas como un tributo moderno al GT40 de Ford ganador de Le Mans. Además, este GT es uno de los 14 ejemplares fabricados en 2005, acabados en Rojo Mark IV y sin las franjas de competición, presentes en la mayoría de los GT.

El Ford GT de 2005 que perteneció a Paul Walker está propulsado por un motor V8 supercargado de 5.4 litros, que genera una cantidad considerablemente mayor a los 550 caballos de potencia, vinculado a una caja de cambios manual de seis velocidades.

El Ford GT de 2005 que pertenecía a Paul Walker / Bring a Trailer

Este superdeportivo del fabricante estadounidense pasa de 0 a 100 km/h en aproximadamente 3,5 segundos, y alcanza los 330 km/h como velocidad máxima. Además, el informe Carfax de este Ford GT está libre de accidentes u otros daños reportados.

Este Ford GT 2005 incluye faros HID, faros antiniebla, tomas de aire laterales, capó ventilado, splitter delantero, difusor trasero y sistema de escape doble con salida central. Además, el superdeportivo está equipado con llantas ADV.1 de 19 y 20 pulgadas y nuevos amortiguadores Penske.

La parte trasera del Ford GT / Bring a Trailer

El odómetro digital de este Ford GT indica 6.000 kilómetros. Además, este superdeportivo aprobó por última vez una prueba de emisiones de California en diciembre de 2007, pero varios componentes del motor de repuesto instalados no cumplen con las normas de CARB (regulaciones de la Junta de Recursos del Aire de California para reducir la contaminación del aire y los gases de efecto invernadero).

La cabina está tapizada en cuero color ébano y las alfombrillas de goma cubren el suelo de aluminio. Los asientos con ajuste manual, diseñados por Sparco, cuentan con carcasas de fibra de carbono con ojales de ventilación y ranuras para arneses estilo GT40. La consola central alberga controles de climatización giratorios, y este Ford GT incluye un CD McIntosh, aire acondicionado, acceso remoto sin llave y encendido por botón.

El Ford GT por dentro / Bring a Trailer

El volante forrado en cuero está fijado a una columna inclinable delante del cuadro de instrumentos, inspirado en el GT40, que consta de un tacómetro central con una línea roja de 6500 rpm. Los controles de palanca se encuentran debajo de indicadores adicionales para la temperatura del refrigerante, la presión del aceite, el voltaje, la presión de sobrealimentación y el nivel de combustible.

Este Ford GT del año 2005 que perteneció a Paul Walker se vendió en una subasta de Bring a Trailer el pasado 4 de diciembre por 627.000 dólares, que son unos 538.404,90 euros.