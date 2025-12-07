¿Cuál es la carretera más alta del mundo? La respuesta no es una, son dos

Si alguna vez te has preguntado cuál es la carretera más alta del mundo, la respuesta es más compleja de lo que parece. No existe un único récord, sino varios, y todo depende de cómo se mida: si hablamos de una vía motorizable, una carretera totalmente pavimentada, un paso internacional abierto al público...

En resumen, la respuesta está lejos de ser simple. No obstante, sí que hay dos carreteras o caminos que ostentan ese título atendiendo a diversas características.

Mig La, India

En 2025, la Organización de Carreteras Fronterizas (BRO) de la India completó la vía transitable sobre el Paso de Mig La, en la región de Ladakh. Con una altitud cercana a los 5.900 metros sobre el nivel del mar, esta ruta se convirtió en la carretera motorizable más alta del mundo, desbancando al cercano paso de Umling La, que ostentaba el récord anterior.

Construcción delpaso de Mig La. / BRO

No se trata de una autopista convencional y no está totalmente asfaltada, solo está catalogada como transitable. La vía es estrecha, puede sufrir tormentas repentinas, está sujeta a cierres por nieve y a menudo es accesible solo con autorizaciones especiales. A pesar de ello, su construcción representa un desafío monumental: transportar maquinaria, operar en aire con menos oxígeno y vencer temperaturas extremas que pueden caer a bastantes grados bajo cero.

Más allá de su espectacularidad, Mig La tiene un trasfondo estratégico. Ladakh es una de las regiones más sensibles del Himalaya y mejorar la conectividad motorizada es clave para operaciones militares, suministros y presencia en zonas remotas.

Paso de Khunjerab

Si el criterio cambia y hablamos únicamente de carreteras totalmente asfaltadas y abiertas al tráfico internacional, entonces el récord se desplaza cientos de kilómetros hacia el oeste, a la frontera entre Pakistán y China.

Paso de Khunjerab / Wikicommons

El Paso de Khunjerab, a 4.693 metros, forma parte de la legendaria Carretera del Karakórum (KKH): una arteria comercial histórica que une la región china de Xinjiang con el norte de Pakistán. A diferencia de Mig La, esta es una carretera principal, pavimentada en toda su extensión, con aduanas, flujo comercial regular y un papel geopolítico enorme dentro de las rutas económicas asiáticas.

La experiencia del viajero aquí también es muy distinta: pese a la altitud, la carretera es amplia, estable y diseñada incluso para camiones y transporte internacional. Aun así, su trazado atraviesa tierras propensas a aludes, glaciares y desprendimientos... No obstante, todo contribuye a la espectacularidad de recorrer el asfalto a más de 4.600 metros por encima del nivel del mar.