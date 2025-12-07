Curiosidades
¿Cuál es la carretera más alta del mundo? La respuesta no es una, son dos
No existe una única carretera que sea la más alta del mundo ya que, tomando en consideración ciertas características como si está totalmente asfaltada o simplemente es transitable, la respuesta a la pregunta cambia.
Si alguna vez te has preguntado cuál es la carretera más alta del mundo, la respuesta es más compleja de lo que parece. No existe un único récord, sino varios, y todo depende de cómo se mida: si hablamos de una vía motorizable, una carretera totalmente pavimentada, un paso internacional abierto al público...
En resumen, la respuesta está lejos de ser simple. No obstante, sí que hay dos carreteras o caminos que ostentan ese título atendiendo a diversas características.
Mig La, India
En 2025, la Organización de Carreteras Fronterizas (BRO) de la India completó la vía transitable sobre el Paso de Mig La, en la región de Ladakh. Con una altitud cercana a los 5.900 metros sobre el nivel del mar, esta ruta se convirtió en la carretera motorizable más alta del mundo, desbancando al cercano paso de Umling La, que ostentaba el récord anterior.
No se trata de una autopista convencional y no está totalmente asfaltada, solo está catalogada como transitable. La vía es estrecha, puede sufrir tormentas repentinas, está sujeta a cierres por nieve y a menudo es accesible solo con autorizaciones especiales. A pesar de ello, su construcción representa un desafío monumental: transportar maquinaria, operar en aire con menos oxígeno y vencer temperaturas extremas que pueden caer a bastantes grados bajo cero.
Más allá de su espectacularidad, Mig La tiene un trasfondo estratégico. Ladakh es una de las regiones más sensibles del Himalaya y mejorar la conectividad motorizada es clave para operaciones militares, suministros y presencia en zonas remotas.
Paso de Khunjerab
Si el criterio cambia y hablamos únicamente de carreteras totalmente asfaltadas y abiertas al tráfico internacional, entonces el récord se desplaza cientos de kilómetros hacia el oeste, a la frontera entre Pakistán y China.
El Paso de Khunjerab, a 4.693 metros, forma parte de la legendaria Carretera del Karakórum (KKH): una arteria comercial histórica que une la región china de Xinjiang con el norte de Pakistán. A diferencia de Mig La, esta es una carretera principal, pavimentada en toda su extensión, con aduanas, flujo comercial regular y un papel geopolítico enorme dentro de las rutas económicas asiáticas.
La experiencia del viajero aquí también es muy distinta: pese a la altitud, la carretera es amplia, estable y diseñada incluso para camiones y transporte internacional. Aun así, su trazado atraviesa tierras propensas a aludes, glaciares y desprendimientos... No obstante, todo contribuye a la espectacularidad de recorrer el asfalto a más de 4.600 metros por encima del nivel del mar.
- Jordi Sánchez, Fernando Tejero y Carlos Areces protagonizan una nueva serie de vecinos con Mediaset y Prime Video
- La Audiencia madrileña corrige por quinta vez a Peinado y le obliga a archivar la imputación de un tercer miembro del Gobierno
- La sala Bóveda de Barcelona gana en los tribunales a la 'vecina' que la denunció por ruidos pero tenía un piso turístico
- Catalunya prepara cambios en la ESO: los alumnos de 4º podrán elegir entre Matemáticas académicas o prácticas
- La Fiscalía denuncia que Peinado no actúa de forma imparcial en el caso Begoña Gómez y le acusa de 'adoptar un rol inquisitivo
- El estudiante con la nota más alta de la PAU empieza la universidad y estrena coche nuevo gracias a Dongfeng
- Tebas emprende acciones legales contra los futbolistas por sus protestas por el Villarreal-Barça de Miami
- El juez Peinado confirma su decision de no citar a Aldama en el caso Begoña y advierte que el derecho a pedir prueba no es 'ilimitado