La venta de turismos usados cae un 2,2% en noviembre

El mercado de vehículos usados ha pinchado en noviembre. A lo largo del mes se han vendido 218.165 vehículos (turismos y comerciales ligeros), un 1,7% menos que en noviembre de 2024.

Las transferencias de turismos han alcanzado los 187.208 coches en el mes, con un descenso del 2,2%, y 30.957 los comerciales ligeros, cuyas ventas aumentan un 1,3% el mes pasado.

Los turismos siguen dominando las ventas

La bajada de ventas se explica, en parte, por un efecto estadístico. Cabe recordar que en noviembre las ventas crecieron un 5,1% en el caso de los turismos y el 1,2% los comerciales por el efecto de la DANA. El mes siguiente a la catástrofe las ventas aumentaron en la Comunidad Valenciana un 15,1%, los turismos, y el 7,4% las furgonetas. No obstante, se producen fuertes descensos en otras regiones, aunque también influye la venta desde otras partes de España de vehículos a la Comunidad Valenciana.

A falta de un mes para para que finalice 2025 se han comprado en España 2.335.129 vehículos de segunda mano; un 4,4% más que en el mismo periodo del pasado año. Los turismos suponen 1.999.900, con un aumento del 4,4% respecto al mismo periodo del año pasado, y 335.229 furgonetas, con un incremento del 4,7%.

Edades de los turismos

Por antigüedad, en noviembre se producen mayores caídas en los turismos de 1 y 2 años; los de 6 a 10 años y en tercera posición, los de menos de un año, procedentes de las ventas de kilómetro cero y de unidades procedentes de las empresas de alquiler. El segmento de 2 a 3 años sigue fuerte, con un aumento en el mes del 20%

Edades de las furgonetas

Respecto a los comerciales, que han registrado aumento de ventas en el mes, solo se producen descensos en el segmento de 3 a 5 años y en los más antiguos que superan la década de vida. La mayor subida se registra en los segmentos de 1 a 2 años y de 2 a 3 años, lo que aporta un rejuvenecimiento al parque de las furgonetas.

Motorizaciones de los turismos

El diésel (-6,5%) y la gasolina (-7,7%) siguen perdiendo puntos en favor de los electrificados. En noviembre se han vendido 3.077 eléctricos, con un crecimiento interanual del 66,8% y los híbridos enchufables de gasolina suben el 56% con 4.868 coches. Aún así, su penetración es marginal, el 1,6% y el 2,6% respectivamente de las ventas de noviembre.

Ventas de turismos por Comunidades Autónomas

El mes está repleto de descensos de dos dígitos. Junto a la Comunidad Valenciana, descienden las ventas en el mes un 11.6% en Asturias; 18,2% en Baleares; un 13,7% en Canarias; 14,6% en Cantabria; 12,7% en Castilla y León; el 11,8% en Extremadura; un 17,1% en Galicia y un 12,2% en Euskadi. Solo hay incrementos en las ventas en la Comunidad de Madrid y en Aragón.

Ventas de furgonetas por Comunidades Autónomas

En los vehículos comerciales, la fotografía de noviembre no es tan dramática. Aun así, se han registrado descensos en las ventas de nueve comunidades y otras dos repiten las ventas de noviembre de 2024.

“El nuevo plan Auto Plus anunciado por el Gobierno supone dos grandes mejoras respecto al actual Moves III: la estabilidad que implica una duración de 5 años y una mejoría en la gestión con el pago de la ayuda en la compra con un descuento directo sobre el precio. Sin embargo, el plan ha excluido el mercado de segunda mano, una pata esencial en el sector del automóvil. Con esta decisión, deja fuera a muchos ciudadanos que, a pesar de las ayudas, no pueden acceder a un electrificado nuevo, dificultando el rejuvenecimiento del parque” señala Eric Iglesias, presidente de Ancove.