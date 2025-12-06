Toyota presenta el GR GT y GR GT3, deportivos “diseñados para clientes que quieren ganar carreras”

Toyota ha presentado el GR GT y el GR GT3, dos modelos deportivos que encarnan la filosofía TGR (Toyota Gazoo Racing) de construir coches cada vez mejores, inspirados en el automovilismo. Los nuevos deportivos de la firma japonesa están “diseñados para clientes que quieren ganar carreras”, y ofrecen una mejor experiencia de conducción centrándose en tres elementos imprescindibles.

El desarrollo de los nuevos deportivos de Toyota comenzó con la creación del concepto del vehículo bajo un enfoque de un solo equipo, centrado en Akio Toyoda, presidente de Toyota. Además, participaron pilotos profesionales como Hiroaki Ishiura, Tatsuya Kataoka y Naoya Gamou, que trabajaron junto a los ingenieros.

GR GT / Toyota

Los tres elementos clave de los nuevos deportivos de Toyota

La firma japonesa ha desarrollado el GR GT como un coche de carreras homologado para circular por carretera. Este deportivo está equipado con un sistema híbrido que combina un nuevo motor V8 biturbo de 4.0 litros y un único motor eléctrico, que dan 650 caballos de potencia. El GR GT tiene una caja de cambios automática de 8 velocidades de nuevo desarrollo y alcanza velocidades de más de 320 kilómetros por hora.

En la fabricación del GR GT y el GR GT3, Toyota se ha centrado en tres elementos clave. Es esencial encontrar un centro de gravedad lo más bajo posible buscando una posición de conducción ideal que realce la sensación de unidad entre el vehículo y el conductor, y facilite su manejo. La firma japonesa también ha logrado el objetivo de reducir el peso con alta rigidez, mediante el primer chasis de carrocería íntegramente de aluminio de Toyota, usando el plástico reforzado con fibra de carbono y otros materiales en los paneles.

GR GT3 / Toyota

Toyota también ha buscado el rendimiento aerodinámico basándose en una ergonomía que busca lograr la posición de conducción óptima desde la perspectiva de un conductor profesional y la visibilidad necesaria para la conducción al límite. Además, el GR GT3 cumple con las especificaciones de la FIA GT3, la máxima categoría del automovilismo para clientes basado en vehículos de producción.

El interior de competición

El GR GT mide 4,82 metros de largo, 2 de ancho y 1,195 metros de alto. Su diseño interior se centra en priorizar la posición de conducción y la visibilidad por encima de todo, en un esfuerzo por lograr un diseño óptimo que sea adecuado para un uso en circuito y a diario.

El interior del GR GT / Toyota

Toyota también presta una especial atención a la operatividad, con interruptores relacionados con la conducción ubicados cerca del volante, con una disposición y diseño intuitivos.

Estos nuevos modelos deportivos de Toyota, el GR GT y el GR GT3, continúan desarrollándose con miras a su lanzamiento en torno a 2027.