España registra un repunte de robos de vehículos pese al ligero descenso a nivel nacional

España ha registrado 24.478 robos de vehículos entre enero y septiembre de 2025, una ligera reducción del 1,2% respecto al mismo periodo del año anterior (24.774). Y es que aunque el dato global muestra un pequeño avance, las cifras del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior señalizan repuntes importantes en diversas regiones que requieren mayor atención por parte de conductores y autoridades.

Imagen de un vehículo vandalizado / Archivo/L-EMV

Cataluña, Madrid y Andalucía siguen liderando el ranking

El comportamiento de las Comunidades Autónomas durante los nueve primeros meses del año revela un mapa desigual. Mientras Cataluña (6.433), Madrid (5.150) y Andalucía (4.660) continúan siendo las regiones con mayor volumen de sustracciones, la atención se desplaza hacia aquellas en las que el incremento porcentual es especialmente llamativo.

Navarra registra uno de los repuntes más destacados, pasando de 118 a 139 robos, lo que supone un crecimiento del 17,8%. También La Rioja muestra una aceleración notable, con un aumento del 17,3%, evidenciando que el robo de vehículos se extiende a territorios tradicionalmente menos afectados.

Otro foco relevante es el País Vasco, que incrementa un 8,6% sus sustracciones (de 514 a 558), consolidando una tendencia ascendente. De igual forma, la Comunidad Valenciana experimenta un crecimiento del 4,7%, pasando de 2.427 a 2.541 incidencias. En Andalucía, aunque la variación es menor, se aprecia también un aumento del 2,3%, con 4.660 robos registrados hasta septiembre.

En contraste, otras regiones muestran descensos significativos. Baleares reduce sus sustracciones un 13,1%, Canarias un 11,8% y Murcia un 11%. Castilla y León presenta uno de los mayores descensos, con una caída del 19,2%, reflejo de una evolución especialmente positiva en esta comunidad.

Las áreas metropolitanas, a la cabeza

En cuanto al volumen total de sustracciones por provincias, el mapa vuelve a mostrar una fuerte concentración en las grandes áreas metropolitanas. Madrid encabeza el listado con 5.150 robos, seguida muy de cerca por Barcelona, que registra 5.140 casos, confirmando a ambas provincias como los principales focos de actividad delictiva relacionada con el robo de vehículos en España.

A continuación, se sitúan Sevilla (1.522), Málaga (1.478) y Valencia (1.300), que completan un top 5 dominado por provincias con alta densidad urbana y grandes polos logísticos. El ranking se completa con Baleares (1.183), Alicante (1.078), Cádiz (717), Murcia (643) y Girona (634), consolidando un patrón que refleja especialmente la presión delictiva en el litoral mediterráneo, los archipiélagos y los grandes corredores de movilidad.

Vehículos robados en España entre enero y septiembre de 2025 / LoJack

Según explica LoJack -empresa especializada en localización y recuperación de vehículos robados-, el tercer trimestre del año (marcado por un incremento muy notable de la movilidad por los desplazamientos estivales) ha vuelto a ser un periodo crítico en materia de robos.