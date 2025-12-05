El Tesla de 35.000 euros ya es real: así es el nuevo Model 3 Standard

Tesla ha conseguido colocar alguno de sus modelos en el ranking de los coches más vendidos del mes, pero es verdad que ha nivel global ha ido perdiendo posiciones en favor de las marcas chinas, que están acelerando en Europa y en todo el mundo.

Ahora, la marca de Elon Musk ha ejecutado un movimiento que puede volver a poner el viento a soplar a su favor. Y es ya ha lanzado el Model 3 Standard, el La marca ha lanzado en España el Model 3 Standard, el Tesla más barato de la historia.

Y aunque sea la versión asequible de su berlina más vendida no pierde ni en prestaciones ni en tecnología.

Más de 500 km de autonomía

El nuevo Model 3 Standard presume de uno de los consumos más bajos jamás vistos en un Tesla: 13 kWh/100 km, una cifra más habital eléctricos urbanos de menor tamaño. Gracias a esta eficiencia, ofrece 534 km de autonomía WLTP. Por supuesto, sigue siendo compatible con la red de más de 20.000 supercargadores en Europa.

En cuanto a prestaciones, acelera de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos y puede remolcar hasta 1.000 kg, un detalle sorprendente en un modelo de entrada. Tiene una capacidad de maletero de 594 litros, 1.659 litros con la segunda fila abatida, y 88 litros extra en el frunk.

Tesla Model 3 Standard / Tesla

Tecnología Tesla

Este modelo puede ser el más barato de la gama, pero sigue teniendo casi todo lo que se puede esperar de un Tesla:

App móvil, teléfono-llave y control remoto del clima.

Modo centinela, Dog Mode y entretenimiento a bordo.

Dog Mode y entretenimiento a bordo. Comandos de voz mejorados.

Actualizaciones OTA que añaden funciones continuamente.

Piloto automático de serie, con compatibilidad con el hardware de Conducción Autónoma Total supervisada.

A nivel de seguridad y asistencia, estrena una nueva cámara frontal más avanzada, con limpiador integrado y calefacción antiempañado. También equipa faros adaptativos que ajustan el haz de luz para evitar deslumbramientos.

En el interior, destacan sus asientos de nuevo tejido, más suaves y resistentes, calefactables y con ajuste eléctrico y suma dos cargadores inalámbricos y cuatro puertos USB-C con hasta 65W.

¿Lo mejor del Tesla Model 3 Standard? El precio

El nuevo Tesla Model 3 Standard parte de 36.990 euros, pero con las promociones actuales puede quedarse en 35.000 euros. Es, oficialmente, el Tesla más accesible que puedes comprar hoy y sin contar con ayudas de Moves, Plan Auto...

A nivel de precios del modelo, le siguen el Model 3 Premium Gran Autonomía (RWD) (44.990 euros), el AWD (48.990 euros) y el Model 3 Performance (57.490 euros).