¿Podrá el Lexus LFA Concept brillar bajo la sombra del mejor V10 del mercado?

Pocos nombres pesan tanto en el mundo del motor como el del Lexus LFA. Y no hablamos en pasado, ya que sigue siendo uno de los superdeportivos más valorados y codiciados del mercado, con unidades superan el millón de euros. Un precio que se justifica por su tecnología extrema, fabricación artesanal, y sobre todo, uno de los motores más emocionales jamás montados en un coche de calle.

Zaga del Lexus LFA Concept / Lexus

Ahora aparece el Lexus LFA Concept, un prototipo pretende heredar el todo lo que eso implica, aunque con la compleja tarea de hacerlo siendo 100% eléctrico. Lexus es consciente de que el LFA no es un coche cualquiera, es un símbolo. Y plantear un sucesor en clave BEV (Battery Electric Vehicle) es tanto una oportunidad como un desafío, porque implica enfrentarse directamente a una leyenda viva.

Si hay algo que ha convertido al LFA en un objeto de culto es su motor V10 atmosférico de 4.8 litros, desarrollado en colaboración con Yamaha. Con 560 CV a 9.500 rpm, componentes de titanio y una respuesta casi instantánea, ese propulsor no solo ofrece prestaciones (0–100 en 3,7 s, 325 km/h), sino una experiencia sensorial brutal: sube de vueltas como una moto de gran cilindrada, emite el que dicen que es el mejor sonido de V10 jamás creado, y transmite sensaciones mecánicas extremadamente puras.

Vista lateral del Lexus LFA Concept / Lexus

Y es precisamente eso —su carácter visceral, su rugido metálico, su comportamiento vivo— lo que va a tener más complicado replicar el nuevo eléctrico. Lexus aún no ha aclarado cómo piensa resolver ese “vacío acústico” que deja el V10, pero está claro que el alma del coche está en juego.

Lo que está claro es que Lexus no quiere hacer un eléctrico cualquiera. Este LFA Concept representa una apuesta por mantener viva la esencia de lo que es el LFA original. Bajo el principio japonés del “Shikinen Sengu”, que implica renovar estructuras para preservar el conocimiento, la marca ha querido traducir el legado técnico y emocional del V10 a un coche eléctrico del siglo XXI.

Interior del Lexus LFA Concept / Lexus

El prototipo emplea un chasis completamente de aluminio, promete bajo centro de gravedad, peso reducido y un enfoque centrado en la experiencia de conducción, lo que Lexus define como “Discover Immersion”. No hay datos sobre potencia o autonomía, pero sí una idea clara: buscar esa fusión entre el conductor y la máquina, esa sensación de estar dentro de algo que vibra contigo.

Exteriormente, el nuevo LFA Concept mantiene proporciones de coupé clásico: 4,69 metros de largo, 2,04 de ancho, solo 1,195 de alto y una distancia entre ejes de 2,725 mm. La silueta trasera fluida recuerda al LFA original pero sin caer en la imitación, y presenta un diseño atemporal. En el interior es una combinación perfecta de minimalismo y tecnología: posición de conducción ergonómica y deportiva, mandos orientados y un volante pensado para no mover las manos al girar.

Vista frontal detallada del Lexus LFA Concept / Lexus

Del mito al reto

Crear un sucesor del LFA es, sin duda, el mayor reto al que se ha enfrentado Lexus en términos emocionales y técnicos. Porque no se trata solo de cifras o diseño, se trata de igualar las experiencias sensoriales por conducción y sonido con las que el LFA ha logrado convertirse en un icono, pero trasladándolas al mundo eléctrico.

La marca ha demostrado que puede hacer coches eléctricos excelentes. Ahora, la pregunta es si puede hacer un eléctrico que emocione tanto como aquel V10 que rugía hasta las 9.500 vueltas. El listón no es alto: es estratosférico.