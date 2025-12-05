El Kia EV3 se coloca en el podio de los coches eléctricos más vendidos en España

El Kia está consiguiendo muy buenos resultados en el mercado de los eléctricos gracias a su nuevo EV3. Con 455 matriculaciones solo en noviembre, se coloca en tercera posición del ranking de coches eléctricos, a apenas tres unidades del segundo puesto, y se perfila como el SUV eléctrico más accesible y vendido del país.

Desde su lanzamiento a finales de 2024, el Kia EV3 ha demostrado cuáles son sus puntos fuertes: con 5.162 unidades vendidas hasta noviembre de 2025 y una cuota del 5,92%, se mantiene firme entre los favoritos del público. De hecho, comenzó el año liderando las ventas en enero, con 417 matriculaciones.

Una receta sencilla

¿Qué lo hace tan atractivo? Una receta sencilla a la par que efectiva: mezcla la tecnología de vanguardia de otros SUV de mayor nivel, como el EV9, con un precio asequible para llegar a un público más amplio. Su diseño exterior moderno y atrevido se combina con un interior que apuesta por la comodidad, la funcionalidad y el aprovechamiento máximo del espacio.

Interior del Kia EV3 / Kia

En cuanto a prestaciones, el EV3 impresiona: autonomía de hasta 605 km con la batería grande, carga rápida del 10 al 80 % en solo 31 minutos y un motor de 150 kW (204 CV) que asegura potencia sin complicaciones. En ciclo totalmente urbano, la cifra que se puede llegar a alcanzar es de más de 700 kilómetros de autonomía. Además, los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y las actualizaciones Over-the-Air (OTA) mantienen el vehículo al día sin mover un dedo.

Candidato al Coche del Año de los Lectores

El Kia EV3 ha recibido premios como Coche del Año en el Mundo (World Car Awards 2025) o Best of the Best en los Red Dot: Product Design 2025. Ahora también es finalista al premio Coche del Año de los Lectores de Prensa Ibérica 2025, un reconocimiento que refleja la conexión del modelo con el público español.

La gama española del EV3 incluye las versiones Air y Earth, con baterías de 58,3 kWh y 81,4 kWh, y las versiones Earth Pack Comfort y GT-Line con batería de 81,4 kWh. Todos comparten motorización de 150 kW y precios con descuentos que van de 22.160 euros hasta 34.860 euros para el GT-Line.

El Kia EV3 no solo es un SUV eléctrico práctico y accesible, que aúna estilo, tecnología y comodidad.