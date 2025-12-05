La DGT espera 5,7 millones de desplazamientos en el puente de la Constitución

El puente de la Constitución vuelve a ser una de las fechas más críticas del año en términos de seguridad vial. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé nada menos que 5,7 millones de desplazamientos entre el viernes 5 de diciembre y la medianoche del lunes 8.

Consciente del riesgo que implica una movilidad tan masiva, la DGT ha activado un operativo especial que combina medidas de regulación del tráfico, refuerzo en la vigilancia y acciones puntuales para evitar colapsos en los accesos a las grandes ciudades, zonas turísticas y núcleos con fuerte tradición navideña.

Tráfico en carretera / Francisco J. Olmo - Europa Press

El objetivo principal es reducir siniestros y mejorar la fluidez. Para ello, Tráfico cuenta con el máximo despliegue de medios humanos –agentes de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión y servicios de emergencia– y tecnológicos, como radares móviles y fijos, drones, helicópteros y cámaras de vigilancia.

Durante los días del puente también se aplicarán restricciones a la circulación de vehículos pesados, tanto camiones en general como los que transportan mercancías peligrosas, en determinados tramos y horarios clave. Además, se paralizarán las obras en carretera y se limitarán eventos deportivos u otras actividades que supongan cortes de calzada. Y para aliviar los puntos más conflictivos, la DGT habilitará carriles reversibles y adicionales, a la vez que propondrá itinerarios alternativos para evitar congestiones.

Tres días con picos de tráfico

El grueso de los desplazamientos se concentrará en tres momentos críticos: la tarde del viernes 5, entre las 17:00 y las 22:00, y la mañana del sábado 6, entre las 10:00 y las 14:00. El domingo 7 tampoco estará libre de complicaciones. Aunque se prevé menor tráfico de largo recorrido, se espera alta movilidad en accesos a áreas recreativas y comerciales próximas a núcleos urbanos. Lo mismo ocurrirá el lunes 8, festivo nacional, cuando desde primeras horas de la tarde comenzará el retorno masivo, con previsión de atascos en autopistas, autovías y entradas a las grandes ciudades.

Control de radares de velocidad / AXEL ALVAREZ

El operativo especial llega en un momento de repunte generalizado de la movilidad, con un 5,5% más de movimientos registrados en noviembre respecto al año pasado, según los datos de la propia DGT. En ese mismo mes se contabilizaron 76 accidentes mortales con un balance de 81 fallecidos, seis menos que en noviembre de 2024. Aun así, la cifra sigue siendo preocupante y subraya la importancia de mantener la alerta, sobre todo en fechas de alta densidad de tráfico.

Desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre, el número de víctimas mortales en carretera asciende a 1.024 personas, lo que pone en evidencia que, aunque haya una ligera mejora respecto al año anterior, queda mucho por hacer en prevención y concienciación.

Consejos de la DGT para viajar seguros

La DGT insiste en la necesidad de planificar bien los viajes, evitando las franjas horarias de mayor intensidad y consultando el estado del tráfico antes de salir. Para ello, recuerda que se puede acceder a información actualizada en tiempo real a través de:

Las cuentas oficiales de X (@informacionDGT y @DGTes).

Boletines de radio y televisión.

El teléfono 011.

El mapa de tráfico en línea de su página web: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB .

Evitar la improvisación, revisar el estado del vehículo y no asumir riesgos innecesarios son claves para reducir los accidentes en estos días festivos.