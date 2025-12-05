Nieve o no, todos los conductores deberían saber cuándo hay que poner las cadenas al coche

Las previsiones meteorológicas avisan de nevadas a lo largo de este fin de semana, puente de la Constitución. Aunque la nieve no llegue a cuajar y con los neumáticos all season es posible circular, siempre es conveniente recordar cuándo es necesario calzar las cadenas para la nieve.

Una manera muy sencilla de saber cuándo es necesario colocar cadenas para la nieve en las ruedas del coche (siempre en las motrices) es identificar los códigos de colores que usa la Dirección General de Tráfico para clasificar el nivel de peligrosidad por nevadas de la carretera.

Niveles de nieve

Estos niveles son cuatro: verde, amarillo, rojo y negro. Y es a partir del nivel rojo, en el que ya empieza a ser más difícil de transitar por la acumulación de nieve en la calzada y en el que algunos vehículos ya tienen prohibida la circulación cuando hay que colocarlas. Con el siguiente nivel, el negro, queda prohibida la circulación de cualquier tipo de vehículo, excepto los quitanieves, obviamente.

Niveles de peligrosidad por nieve. / DGT

No obstante, la DGT recuerda que los sistemas antideslizantes son obligatorios en tramos señalizados o cuando las autoridades lo indiquen, por lo que los conductores deberán prestar la debida atención en cada situación.

Cabe recordar que en España está prohibido circular a más de 50 km/h con las cadenas puestas y es obligatorio quitarlas en el momento que ya no sean necesarias. De esa manera se evita dañar tanto el pavimento como los neumáticos.

Neumáticos y cadenas de nieve

¿En qué momentos los neumáticos pueden sustituir a las cadenas sin riesgo ni de accidente ni de multa? Hay que prestar atención al tipo de neumático que calzamos. Por ejemplo, los all season sí sirven cuando nieva, pero no en condiciones extremas, mientras que los neumáticos de invierno tienen un mejor comportamiento incluso cuando el terreno está complicado.

Para distinguir cuándo pueden usarse hay que fijarse en los pictogramas que aparecen en el neumático: las letras M+S los clasifican como aptos para el barro y la nieve, pero serán los caracteres 3PMSF los que serán aptos para condiciones de la carretera más difíciles.

Tras el último cambio en la normativa europea, solo serán estos neumáticos, los 3PMSF, los aptos para circular como sustitutos de las cadenas. Estos caracteres suelen ir acompañados del dibujo de una montaña de tres picos.