La DGT explica que si tienes algún accidente en la carretera, debes colocar la luz V16 en el techo del vehículo y luego pulsar el botón de encendido. La baliza empezará a emitir una señal intermitente naranja y estando conectada, enviará automáticamente la ubicación del vehículo a la DGT, para que la comparta por los paneles de información en carretera y los sistemas de navegación conectados. Desde el 1 de enero de 2026 será obligatorio llevar la luz V16 en tu vehículo, pero sabes ¿qué características debe tener una buena baliza V16?

La baliza V16 de Osram / Osram

Esto es lo que debe tener una buena baliza V16

Según datos del estudio de Osram, pioneros en soluciones diferenciadoras de luz y sensores con más de 110 años de experiencia en el sector, el 65% de los conductores españoles aún no conoce la normativa que sustituirá los triángulos por la baliza V16 a partir de 2026. Pese a la cercanía de la fecha, solo un 8% de los conductores dispone ya de una baliza conectada, mientras que el 88% continúa utilizando los triángulos tradicionales como método principal de señalización.

La baliza LEDguardian Road Flare Signal V16 IoT de Osram es el mejor ejemplo de una buena V16 conectada y homologada por la Dirección General de Tráfico. Estas son las características de la luz V16 de Osram:

La baliza LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 IoT es una luz de emergencia certificada, homologada y con tarjeta SIM integrada que transfiere de forma anónima los datos a la plataforma de la DGT 3.0 , señalizando la posición del vehículo sin necesidad de que el conductor baje del mismo.

que transfiere de forma anónima los , señalizando la posición del vehículo sin necesidad de que el conductor baje del mismo. Emite una luz de advertencia de color naranja visible en 360 grados y puede apreciarse desde una distancia de hasta 1.000 metros , algo crucial en una situación de emergencia.

y puede apreciarse desde una distancia de , algo crucial en una situación de emergencia. Tiene 10 Led de alta potencia y de larga duración . Si tienes una emergencia, la baliza V16 de Osram estará luciendo durante al menos 30 minutos. Además, tiene un indicador de batería para saber cuánta carga tiene en cualquier momento.

. Si tienes una emergencia, la Además, tiene un para saber cuánta carga tiene en cualquier momento. La luz V16 de Osram funciona con una pila cuadrada de 9 V , que cuenta con dos polos en la parte superior. Se utiliza este tipo de batería porque ofrece mayor capacidad y menor degradación con el tiempo. Si una V16 permanece guardada en la guantera durante un año, las pilas convencionales pueden perder ácido y estropear el dispositivo; en cambio, este tipo de pila es mucho más resistente.

, que cuenta con dos polos en la parte superior. Se utiliza este tipo de batería porque Si una V16 permanece guardada en la guantera durante un año, las pilas convencionales pueden perder ácido y estropear el dispositivo; en cambio, Las balizas V16 de Osram están diseñadas para soportar distintas condiciones exteriores , como lluvia, nieve o niebla, y están fabricadas para durar . Además, han sido testadas para resistir golpes y caídas sin romperse.

, como lluvia, nieve o niebla, y . Además, han sido testadas para resistir golpes y caídas sin romperse. Lo que hace fiable a la baliza de Osram es que disponen de un número IMEI único , similar al que llevan los móviles, que identifica cada unidad y garantiza que no sea una falsificación. También llevan un código de identificación que debe empezar con LCOE o IDIADA, seguido de números. Esto confirma que ha sido aprobada y cumple con los estándares legales de visibilidad, autonomía y conectividad. Además, el “Certificada DGT 3.0” debe estar grabado, impreso o unido permanentemente a la carcasa de la luz V16.

, similar al que llevan los móviles, que identifica cada unidad y garantiza que no sea una falsificación. También llevan un Esto confirma que ha sido aprobada y cumple con los estándares legales de visibilidad, autonomía y conectividad. Además, En Osram son pioneros en soluciones diferenciadoras de luz y sensores con más de 110 años de experiencia en el sector, y la capacidad lumínica de la LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 IoT es insuperable . Si tuvieras algún problema, Osram te ofrece una garantía de 12 años.

son y sensores con más de 110 años de experiencia en el sector, y la de la LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 IoT . Si tuvieras algún problema, Su diseño compacto permite que la baliza V16 de Osram pueda guardarse para estar al alcance de la mano en el coche, y se puede fijar de forma rápida y sencilla directamente en el techo del vehículo gracias a la función magnética.

Si no tienes una baliza V16 homologada en tu vehículo, te expones a esto

A partir del 1 de enero de 2026 es obligatorio llevar la luz V16 en tu vehículo, porque si no te sancionarán. La multa por no llevar la luz V16 oscila entre los 80 hasta los 200 euros, pero puede ser mucho más grave si tienes un accidente de tráfico.

En situaciones graves, como un siniestro con víctimas mortales, no haber señalizado correctamente puede ser interpretado como una imprudencia grave. Si un juez considera que la ausencia de la V16 fue causa directa del daño, el conductor se enfrenta a penas de prisión y retirada del carnet de conducir. Además, las compañías aseguradoras pueden acogerse a la “acción de repetición” para reclamar al conductor el dinero abonado a los perjudicados, si se demuestra que hubo un incumplimiento grave de las normas al no utilizar la V16.