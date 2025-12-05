8 cosas que revisar en tu coche antes de viajar este puente de diciembre

A lo largo del año, muchos españoles han elegido el coche como método de transporte para irse de vacaciones. Sin embargo, también son muchos los que no revisan sus vehículos antes de comenzar su viaje, arriesgándose a tener una avería en su coche.

Por ello, con el objetivo de evitar estas situaciones y garantizar la seguridad de todos en la carretera a lo largo de este puente de diciembre, te traemos una breve guía acerca de qué revisar en tu coche antes de que te vayas de viaje este fin de semana.

1. Estado de los neumáticos

Los neumáticos son los “zapatos” del coche y el único contacto con el asfalto. Por ello, es fundamental comprobar que la profundidad del dibujo de la banda de rodadura sea de al menos 1,6 mm (obligatorio según la Ley) y que los niveles de presión sean los adecuados, según lo que especifica cada fabricante. De esta manera, no solo asegurarás un buen agarre del neumático al asfalto, sino que prolongarás su vida útil.

2. Nivel y estado del aceite

El aceite reduce el desgaste del motor y evita averías costosas, que pueden variar entre 1.000 y 8.000€, que es lo que puede costar la sustitución completa de un motor, en caso de que sea necesario. Por ello, conviene revisar los niveles de aceite y cambiarlo cuando proceda junto con el filtro (que cuesta entre 70 y 120€), una inversión que vale la pena para mantener el motor en buen estado y reducir el consumo de combustible y emisiones.

3. Líquido y pastillas de freno

El líquido de frenos debe estar en niveles óptimos y en buen estado para garantizar una frenada segura. Se recomienda reemplazarlo cada año para evitar corrosión y pérdida de potencia o de eficacia en la capacidad de frenada. Además, las pastillas de freno, que cuestan entre 80 y 140 €, deben cambiarse a tiempo para evitar daños en los discos y reducir el riesgo de accidente.

4. Amortiguadores

Este componente mantiene la estabilidad del coche y afecta directamente al óptimo control del mismo por parte del conductor. Asimismo, un amortiguador en mal estado puede influir en la eficacia de los frenos y la dirección, comprometiendo la seguridad en la conducción.

Es importante revisar el líquido refrigerante antes de hacer un viaje / Archivo

5. Nivel del líquido refrigerante

En invierno, mantener el líquido refrigerante en buen estado -cuyo coste en su cambio varía entre los 40 y 70€-, ayuda a evitar el sobrecalentamiento del motor o el congelamiento de otros componentes, así como posibles roturas que pueden costar hasta 8.000€ en reparaciones.

6. Escobillas y líquido limpiaparabrisas

Una buena visibilidad a la hora de viajar es clave, especialmente en invierno, cuando las tormentas pueden aparecer de repente y las horas de luz son escasas. Es importante revisar y cambiar las escobillas y rellenar el líquido limpiaparabrisas para garantizar una visión clara en todo momento.

7. Funcionamiento de las luces

Unas luces que funcionan correctamente permiten que el conductor vea y que su vehículo sea visto, reduciendo riesgos en condiciones de baja o mala visibilidad, especialmente en viajes nocturnos o en condiciones climáticas adversas.

8. Batería

Por último, una batería en buen estado asegurará que el motor arranque sin problemas. Se recomienda revisarla al menos una vez al año, ya que su vida útil suele ser de unos 5 años.