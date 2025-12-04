Zero Motorcycles acelera la Navidad

Zero Motorcycles da la bienvenida a la época navideña con una potente promoción diseñada para cerrar el año dando mayor protagonismo a su gama X Line.

Desde el 29 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2025, cada cliente que compre una X Line, ya sea la XB o la XE, recibirá una tarjeta regalo valorada en 550 euros, una oportunidad ideal para personalizar su moto con la mejor equipación.

Esta tarjeta regalo podrá utilizarse durante todo el año natural 2026 y es válida para cualquier accesorio de la gama X Line, incluidos los cargadores rápidos y las baterías extras. La promoción está limitada a un solo pedido y un solo uso, y su disponibilidad dependerá del stock disponible en el momento de la compra.

Zero Motorcycles. / Zero Motorcycles

Además, Zero Motorcycles habilita a los clientes ampliar aún más su experiencia X Line. Si eligen accesorios cuyo precio supere los 550 euros, solo tendrán que pagar la diferencia.

Con esta oferta navideña, Zero Motorcycles reafirma su compromiso de ofrecer mayor valor añadido a sus clientes y celebrar el fin de año premiando la confianza en su gama más aventurera y equipada: la X Line.

XB, el ciclomotor

La gama X Line está compuesta por la XB y la XE. La Zero XB es equivalente a un ciclomotor, ideal para desplazamientos urbanos y aventuras ligeras. Ofrece una potencia máxima de 7,5 kW (10 CV) y una velocidad máxima de 45 km/h, cumpliendo con la normativa para ciclomotores.

Su batería extraíble de iones de litio de 2,4 kWh permite una autonomía de hasta 75 km y se recarga completamente en solo 3 horas mediante un enchufe estándar de 220V. Solo pesa 63 kilos y cuenta con suspensión regulable así como con una pantalla TFT a color de 2,4 pulgadas que ofrece tres modos de conducción (ECO, Estándar y Sport), además de funciones como control de tracción, control de crucero y marcha atrás. El precio de la XB es de 4.680 euros.

XE, el equivalente a 125

La Zero XE se posiciona como un equivalente a una 125cc. La potencia máxima es de 15,5 kW (21 CV) y una velocidad máxima de 85 km/h. La batería extraíble de 4,3 kWh proporciona una autonomía de hasta 104 km y se recarga completamente en aproximadamente 5,5 horas.

Zero Motorcycles. / Zero Motorcycles.

El cuadro de instrumentos incorpora una pantalla TFT a color de 2,4 pulgadas con múltiples modos de conducción y funciones avanzadas como asistente de arranque en pendientes, ajustes de regeneración, sensor de inclinación, control de tracción y marcha atrás. El precio de la XE es de 6.715 euros (Plan Moves III no incluido).