Industria

Toyota España nombra a Francisco Berrocal como nuevo CEO y Presidente

Con más de 20 años de trayectoria en la compañía, asumirá el cargo a partir del 1 de enero de 2026

Toyota España nombra a Francisco Berrocal como nuevo CEO y Presidente

Con más de 20 años de trayectoria en la compañía, asumirá el cargo a partir del 1 de enero de 2026

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
Toyota España ha anunciado el nombramiento de Francisco Berrocal como nuevo Presidente & CEO de Toyota y Lexus España, relevando a Miguel Carsi, quien asumirá nuevos retos como Head of H2 Cluster Business Development and Value Chain en Toyota Motor Europe (TME), con sede en Bruselas. 

El objetivo sigue siendo consolidarse en el mercado

Con más de veinticinco años de trayectoria en el sector de la automoción, la mayor parte vinculada a Toyota, Francisco Berrocal aporta una sólida experiencia en gestión comercial, transformación de canales, excelencia de cliente y dirección estratégica, tanto en España como en ámbito europeo. 

Su nombramiento responde a la apuesta de Toyota Motor Europe por consolidar el posicionamiento de la compañía en el mercado español, reforzando su liderazgo en electrificación, innovación y experiencia de cliente. 

Una larga trayectoria en Toyota

Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad Carlos III de Madrid (especialidad Mecánica y Automoción), Berrocal inició su carrera en Lexus España en 2002 como Gerente de Desarrollo de Canal. Desde entonces ha ocupado distintas posiciones estratégicas en Toyota España, entre las que destacan Toyota & Lexus Dealer Development General Manager, Toyota Marketing Communications General Manager, Consumer Excellence Director y posteriormente Operations and Channel Management Director. 

En 2021 se incorporó a Toyota Motor Europe como Head of Omnichannel & UCX, liderando proyectos de transformación digital y experiencia de cliente. En 2024 regresó a España como Director Comercial de Toyota, puesto desde el que ha impulsado el crecimiento sostenible de la compañía. 

Tras su nombramiento, Berrocal ha destacado: “Es un honor asumir la Presidencia de Toyota y Lexus España en un momento clave para la industria y para nuestra compañía. Mi objetivo será seguir fortaleciendo el liderazgo de Toyota en electrificación y movilidad sostenible, generando valor para nuestros clientes, la red de concesionarios y la sociedad ”. 

Una nueva etapa para Carsi

Por su parte, Miguel Carsi, actual Presidente & CEO de Toyota y Lexus España, iniciará una nueva etapa profesional en Toyota Motor Europe como Head of H2 Cluster Business Development and Value Chain, responsabilidad que representa un reconocimiento a su trayectoria y contribución en los últimos años. 

Bajo su liderazgo, Toyota España ha logrado consolidar su posición en el mercado, acelerar la transición hacia la movilidad electrificada y fortalecer la reputación corporativa de la marca.

“Ha sido un privilegio liderar Toyota y Lexus en España estos siete años. Agradezco el compromiso de los equipos y la confianza de la red de concesionarios que han hecho posible los grandes éxitos alcanzados. Afronto con ilusión este nuevo reto en Europa en el desarrollo del negocio de hidrógeno, que cuenta con un gran futuro de cara a la descarbonización de nuestra sociedad”, ha señalado.

