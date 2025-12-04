Stellantis presenta el Alfa Romeo Tonale for All para personas con movilidad reducida

El Alfa Romeo Tonale presenta una versión muy especial: el Tonale for All, desarrollado para facilitar la conducción a personas con discapacidad en las extremidades superiores. Aprovechando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Stellantis ha presentado esta variante que combina accesibilidad, tecnología y diseño inteligente para ampliar la autonomía personal y real de quienes más lo necesitan.

El Tonale for All nace de una colaboración entre Alfa Romeo, el centro de investigación CRF y la empresa especializada Fadiel Italiana, y se posiciona como un ejemplo tangible de lo que significa hacer una marca realmente inclusiva.

El Alfa Romeo Tonale For All para personas con movilidad reducida tieneuna consola central adaptada / Alfa Romeo

Esta versión utiliza el sistema de dirección por pedales DGS03, una solución electromecánica que permite manejar el coche únicamente con los pies. Está diseñado con motores dobles, baterías redundantes y unidades de control duplicadas, lo que garantiza una alta fiabilidad en cualquier situación. Además, una pantalla TFT específica informa en tiempo real sobre el estado del sistema, facilitando el control y aumentando la confianza del conductor.

No se trata de una simple adaptación, sino que es una solución totalmente integrada en el coche, pensada desde la base para ofrecer una experiencia de conducción segura, funcional y natural para personas con limitaciones en los brazos o manos.

Otra característica del Tonale for All es su consola central rediseñada, fabricada con impresión 3D para personalizar su forma y altura. Esta consola elevada permite un acceso cómodo y directo a elementos clave como el cambio de marchas, el claxon, las luces, los mandos de voz, el freno de estacionamiento o los puertos USB. Todo está al alcance y dispuesto de forma lógica, priorizando la ergonomía y la usabilidad real.

El diseño cumple con la normativa ECE 21 de protección en caso de colisión y presenta bordes redondeados para evitar lesiones. En Italia, el modelo está homologado como ejemplar único, adaptado a las normativas locales y a los requisitos médicos de cada usuario.

Alfa Romeo Tonale For All para personas con movilidad reducida / Alfa Romeo

Aunque esta versión específica está basada en el Tonale, Stellantis ha dejado claro que las soluciones desarrolladas pueden adaptarse al resto de modelos del grupo. Eso abre la puerta a una futura expansión de esta tecnología, personalizable según las necesidades individuales y conforme a las recomendaciones médicas de cada caso.

Con esta iniciativa, la compañía sigue la estela del Citroën AMI for All, una propuesta eléctrica nacida en 2020 y centrada en usuarios de silla de ruedas. En ese caso, se apostó por un acceso plano, almacenamiento seguro de la silla y mandos adaptados, logrando una experiencia de movilidad práctica, sencilla y segura para desplazamientos urbanos.

Compromiso a largo plazo

Lejos de ser una acción puntual, el Alfa Romeo Tonale for All se enmarca dentro de una estrategia consolidada de Stellantis. En Italia, el grupo lleva 30 años desarrollando el Autonomy Program, una red de 14 centros especializados donde cada año más de mil personas reciben asesoramiento, pruebas psicofísicas y formación para lograr una conducción autónoma adaptada. Por su parte, en Estados Unidos el DriveAbility Program ofrece vehículos listos para instalar soluciones personalizadas, en colaboración con fabricantes de equipos adaptativos. Ambos programas comparten una misma filosofía: facilitar que las personas con alguna discapacidad puedan conducir con libertad, seguridad y confianza, sin sacrificar diseño ni rendimiento.