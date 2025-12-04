Silence renueva su S02, la escúter eléctrica líder de ventas en Europa

Silence, la marca de vehículos eléctricos de ACCIONA, ha comenzado la comercialización de la versión renovada de su escúter S02.

El nuevo modelo incorpora mejoras en estabilidad, diseño y facilidad de conducción, con el objetivo de reforzar su liderazgo en movilidad urbana.

Más espacio y menos peso

Su principal novedad es la incorporación de una rueda delantera de mayor diámetro, que incrementa la estabilidad y la seguridad. Además, por primera vez, la S02 incorpora un espacio bajo el asiento con capacidad para un casco integral.

El peso del vehículo se ha reducido hasta los 132 kilogramos, lo que mejora su agilidad en entornos urbanos y favorece su uso intensivo por parte de repartidores y flotas profesionales. Su autonomía homologada es de 138 kilómetros, lo que la sitúa como líder de su segmento en este parámetro.

Silence S01 / Silence

Disponible en dos versiones

La nueva S02 estará disponible en dos versiones: L1e, homologada como ciclomotor con velocidad limitada a 45 km/h -que podrá adquirirse por 2.990 euros- y L3e, con una velocidad máxima de 85 km/h, cuyo precio de venta en España es de 3.490 euros (con baterías y sin contar ayudas públicas).

La nueva S02 cuenta, como su antecesora, con batería extraíble de 5,6 kWh, que puede cargarse en un enchufe doméstico o sustituirse por una cargada en menos de 30 segundos en cualquiera de los 180 puntos de intercambio de baterías con los que cuenta ACCIONA en España o en la veintena de los que dispone en Francia.

Esta batería es la misma empleada en el resto de vehículos de Silence y por tanto es compatible tanto con la S01 como el nanocar S04.

El nanocar Silence S04 / Silence

Conectividad gracias a “My Silence”

La S02 incorpora conectividad a través de la aplicación “My Silence”, que permite la localización del vehículo, el acceso sin llave, la consulta del estado de la batería y la cesión temporal a otros usuarios. También ofrece tres modos de conducción: Eco, City y Sport.

Estas características la convierten en un vehículo idóneo tanto para uso privado, como para flotas de reparto a domicilio y servicios de sharing urbano, ya que su sistema de batería extraíble permite que opere de manera continua sin necesidad de tiempos de espera para la recarga y su conectividad permite mejorar su eficiencia y operabilidad.