Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Motos

Silence renueva su S02, la escúter eléctrica líder de ventas en Europa

Esta nueva versión es más estable, ligera y cuenta con más espacio de almacenamiento bajo el asiento

Silence renueva su S02, la escúter eléctrica líder de ventas en Europa

Silence renueva su S02, la escúter eléctrica líder de ventas en Europa / Silence

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Silence, la marca de vehículos eléctricos de ACCIONA, ha comenzado la comercialización de la versión renovada de su escúter S02.

El nuevo modelo incorpora mejoras en estabilidad, diseño y facilidad de conducción, con el objetivo de reforzar su liderazgo en movilidad urbana.

Más espacio y menos peso

Su principal novedad es la incorporación de una rueda delantera de mayor diámetro, que incrementa la estabilidad y la seguridad. Además, por primera vez, la S02 incorpora un espacio bajo el asiento con capacidad para un casco integral.

El peso del vehículo se ha reducido hasta los 132 kilogramos, lo que mejora su agilidad en entornos urbanos y favorece su uso intensivo por parte de repartidores y flotas profesionales. Su autonomía homologada es de 138 kilómetros, lo que la sitúa como líder de su segmento en este parámetro.

Silence S01

Silence S01 / Silence

Disponible en dos versiones

La nueva S02 estará disponible en dos versiones: L1e, homologada como ciclomotor con velocidad limitada a 45 km/h -que podrá adquirirse por 2.990 euros- y L3e, con una velocidad máxima de 85 km/h, cuyo precio de venta en España es de 3.490 euros (con baterías y sin contar ayudas públicas).    

La nueva S02 cuenta, como su antecesora, con batería extraíble de 5,6 kWh, que puede cargarse en un enchufe doméstico o sustituirse por una cargada en menos de 30 segundos en cualquiera de los 180 puntos de intercambio de baterías con los que cuenta ACCIONA en España o en la veintena de los que dispone en Francia.

Esta batería es la misma empleada en el resto de vehículos de Silence y por tanto es compatible tanto con la S01 como el nanocar S04.  

El nuevo Silence S04

El nanocar Silence S04 / Silence

Conectividad gracias a “My Silence”

La S02 incorpora conectividad a través de la aplicación “My Silence”, que permite la localización del vehículo, el acceso sin llave, la consulta del estado de la batería y la cesión temporal a otros usuarios. También ofrece tres modos de conducción: Eco, City y Sport.

Noticias relacionadas y más

Estas características la convierten en un vehículo idóneo tanto para uso privado, como para flotas de reparto a domicilio y servicios de sharing urbano, ya que su sistema de batería extraíble permite que opere de manera continua sin necesidad de tiempos de espera para la recarga y su conectividad permite mejorar su eficiencia y operabilidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los creadores de 'Aquí no hay quien viva' demandan a Atresmedia por explotación excesiva e indebida de la serie
  2. El estudiante con la nota más alta de la PAU empieza la universidad y estrena coche nuevo gracias a Dongfeng
  3. Inspecció de Treball propone sancionar al Ayuntamiento de Santa Coloma por 'contribuir' al contagio de legionela de un conserje
  4. Sigifredo Ledesma invirtió en un negocio de aceitunas: “Yo pensaba que con mil olivos podía vivir”
  5. Custodio Pérez, el aceitunero convertido en fenómeno literario tras salir en 'La revuelta': 'No me creo superar a Dan Brown
  6. Las 'cosas raras' que el entorno de las niñas muertas en Jaén ve en el caso: de los 'mensajes bien escritos' a 'un árbol muy alto
  7. Albino (42 años), albañil: 'Allí en Bolivia, por el mismo trabajo y las mismas horas, son unos 400 euros al cambio
  8. Uno de cada tres catalanes debe esperar más de cinco días para lograr cita en un CAP

Silence renueva su S02, la escúter eléctrica líder de ventas en Europa

Silence renueva su S02, la escúter eléctrica líder de ventas en Europa

RTVE se retira del Festival de Eurovisión: "La situación en Gaza hace cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral"

RTVE se retira del Festival de Eurovisión: "La situación en Gaza hace cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral"

DIRECTO | Reforzados los análisis a las granjas ante la amenaza de peste porcina

DIRECTO | Reforzados los análisis a las granjas ante la amenaza de peste porcina

Telefónica reduce el golpe de los ERE por debajo de los 6.000 despidos en pleno choque con los sindicatos

Telefónica reduce el golpe de los ERE por debajo de los 6.000 despidos en pleno choque con los sindicatos

El cine quinqui de Tosar, el romance de Óscar Casas y el terror de Freddy's destacan en la cartelera

El cine quinqui de Tosar, el romance de Óscar Casas y el terror de Freddy's destacan en la cartelera

España no participará en 'Eurovisión' tras la retirada de RTVE

España no participará en 'Eurovisión' tras la retirada de RTVE

MSC Cruceros estrenará en 2026 su nuevo barco inspirado en Asia y con salidas todo el año desde Barcelona

MSC Cruceros estrenará en 2026 su nuevo barco inspirado en Asia y con salidas todo el año desde Barcelona

Trump exhibe el acuerdo de paz entre Congo y Ruanda mientras recrudece sus ataques racistas a Somalia

Trump exhibe el acuerdo de paz entre Congo y Ruanda mientras recrudece sus ataques racistas a Somalia