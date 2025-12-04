Las reacciones del sector al nuevo Plan Auto 2030: del "oportunidad histórica" al "a ver qué pasa"

El Plan Auto 2030 que presentó ayer el presidente del Gobierno ha sido, probablemente, una de las noticias más esperadas en el sector automovilístico español en este final de año, justo coincidiendo con el último mes de vida del Plan Moves III que ya ha agotado sus fondos en una decena de comunidades autónomas.

Así que, por supuesto, no han tardado en llegar las reacciones de diferentes entidades y organismos que intervienen en la cadena de valor de la industria automotriz española.

Empezando por los concesionarios, que como tónica general ven este Plan Auto como una oportunidad, "histórica" en el caso de Sernauto (Asociación Española de Proveedores de Automoción). Desde Faconauto apuntan que estas ayudas, que prolongan el ya casi exinto Plan Moves, dan continuidad y certeza a los ciudadanos que quieren saltar a la electrificación.

Del mismo modo, los concesionarios han señalado que este plan llega en un momento determinante para el futuro del sector y del país, donde es necesario no solo impulsar la innovación y acompañar a los ciudadanos y compradores, sino también proteger el empleo.

Los sindicatos

En esa línea se han pronunciado también los sindicatos, con un elevado peso en la industria del automóvil. UGT FICA, participante también en el proyecto, espera que el Plan Auto pueda significar una transición justa hacia el vehículo eléctrico y que sus efectos sean beneficiosos para las plantillas de las empresas del sector. Comisiones Obreras, por su lado, lo define como "un buen punto de partida", pero también considera que le falta ambición social y mecanismos para garantiz, precisamente, una transición social y laboral justa hacia el vehículo eléctrico.

Organizaciones como T&E, Ecodes y Fundación Renovables han aplaudido el Plan Auto, aunque con "carencias". Por ejemplo, el proyecto no calcula la reforma del sistema de etiqeutas medioambientales, algo que las asociaciones medioambientales llevan reclamando un tiempo.

Actuar con cautela

La opinión general hacia el Plan Auto 2030 es buena, pero se nota un cierto freno general en cuanto a su celebración. Y es que será necesario esperar a qué estas 25 medidas clave estén apoyadas por el marco legislativo, ya que sin las consecuentes publicaciones en el BOE el Plan Auto puede quedarse en "papel mojado", como han apuntado varias organizaciones.

En la misma posición se encuentran algunas marcas de coches, que no han tardado en trasladar a sus concesionarios que, hasta que no haya un marco regulador que sustente el Plan Auto, toca actuar con cautela.