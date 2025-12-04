Polestar será la primera marca en integrar la nueva guía de carril 'en directo' de Google Maps

Polestar, la marca sueca de vehículos eléctricos de altas prestaciones, se convertirá en el primer fabricante de automóviles en integrar la nueva función de guía de carril en directo de Google Maps directamente en el cuadro de instrumentos de uno de sus vehículos. Esta innovación, pensada para coches con Google integrado, ayudará a los conductores a orientarse con mayor facilidad en autopistas complejas y en condiciones de tráfico intenso.

Una nueva forma de navegación

Encajando perfectamente con la estrategia de experiencia de usuario centrada en el conductor de Polestar, la guía de carril en directo de Google Maps ofrece una nueva forma de navegación directamente en la pantalla del conductor de 10,2 pulgadas del Polestar 4. La función detecta en qué carril circula el coche mediante la inteligencia artificial avanzada de Google, que analiza elementos de la carretera como las marcas viales y las señales de tráfico, captados por una de las cámaras frontales del vehículo.

Combinado con las reconocidas capacidades de navegación de Google Maps, el sistema ofrece indicaciones visuales y sonoras que ayudan al conductor a cambiar de carril con antelación. La nueva visualización muestra todos los carriles posibles de la ruta seleccionada, destacando el carril en el que se encuentra el vehículo.

Sid Odedra, responsable de UI/UX en Polestar, afirma: “Durante los últimos cinco años, la colaboración entre Polestar y Google ha traído numerosas funciones nuevas para los propietarios de Polestar. La guía de carril en directo continúa ese camino dentro de nuestra estrategia centrada en el conductor, reduciendo el estrés al volante y mejorando la seguridad al minimizar las salidas perdidas y los cambios de carril de última hora”.

Polestar integra la nueva guía de carril 'en directo' de Google Maps gracias a la inteligencia artificial / Polestar

Primero en EEUU y Suecia

La integración de la guía de carril en directo de Google Maps para autopistas forma parte del compromiso de Polestar de seguir actualizando sus vehículos con funciones innovadoras mediante actualizaciones inalámbricas. Su lanzamiento se realizará en los próximos meses, empezando por los Polestar 4 en Estados Unidos y Suecia, y más adelante llegará a otros mercados, tipos de carretera y clientes.

Andrew Foster, director de gestión de producto de Google Maps, declara: “Polestar ha sido un socio clave desde 2020, cuando el Polestar 2 se lanzó como el primer coche con Google integrado. Ahora, el Polestar 4 será el primero en incorporar nuestra innovadora guía de carril en directo, que ayudará a los conductores a circular con mayor confianza y marcará un nuevo estándar de navegación en la industria del automóvil”.