¿Pueden multarte por llevar abrigo mientras conduces?

Conducir con abrigo durante el invierno es una práctica muy habitual entre los conductores pero, ¿es legal hacerlo? ¿Puede acarrear una sanción de la Dirección General de Tráfico? Te lo contamos todo a continuación.

Sigue los consejos de la DGT

Un estudio de la Fundación CEA revela que más del 15% de los conductores españoles admite conducir habitualmente con abrigo. La DGT advierte que llevar un abrigo voluminoso, especialmente anoraks o prendas de plumas, puede interferir en el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad, reduciendo su eficacia en caso de accidente.

Además, prendas excesivamente gruesas pueden dificultar la libertad de movimientos necesaria para una conducción segura e incluso pueden llegar a agobiarte por su voluminosidad o por el calor que provocan.

Las prendas excesivamente gruesas pueden dificultar la libertad de movimientos / Archivo

¿Qué dice la normativa?

Aunque el Reglamento General de Circulación no prohíbe explícitamente conducir con abrigo, el artículo 18.1 del Real Decreto 1428/2003 establece la obligación del conductor de asegurar su libertad de movimientos y una posición adecuada, evitando interferencias con objetos o prendas. Por ello, un agente podría interpretar que un abrigo voluminoso limita esta libertad de movimientos, lo que podría traducirse en una multa.

Por otro lado, el artículo 17.1 del mismo reglamento establece que los conductores deben estar en condiciones de controlar sus vehículos en todo momento. Un abrigo que dificulte el manejo del volante o los pedales podría ser considerado una falta de control.

La aplicación de la normativa dependerá de la interpretación del agente de tráfico. Si el agente considera que el abrigo impide la libertad de movimientos necesaria para una conducción segura, puede imponer una multa de 80 euros (reducida a 40 euros con pago inmediato), considerada una infracción leve.

Los conductores deben estar en condiciones de controlar sus vehículos en todo momento / Archivo

¿Qué recomienda la DGT?

Sobre la vestimenta que deben llevar los conductores a la hora de ponerse al volante, la Dirección General de Tráfico recomienda no sólo llevar una ropa cómoda y adecuada para la conducción, sino que también aconseja usar un calzado cómodo y que permita un buen control de los pedales. Asimismo, insiste en la necesidad de regular la temperatura interior del vehículo y establece que la ideal está entre los 19 y los 23 grados.

