Leapmotor sigue creciendo y bate su récord de entregas en China en noviembre

Leapmotor sigue batiendo récords. Desde enero hasta noviembre de 2025, Leapmotor entregó 536.132 vehículos (incluidas las ventas totales nacionales y de exportación), lo que supone un aumento interanual del 113%. El fabricante de automóviles chino anunció el pasado 15 de noviembre que sus entregas anuales nacionales y de exportación habían superado las 500.000 unidades, alcanzando su objetivo para 2025 antes de una revisión.

En China, el sólido crecimiento de la empresa se debe a su nuevo ciclo de productos, como el Lafa5 (denominación global B05) lanzado el 27 de noviembre, el SUV eléctrico compacto A10 (denominación global B03X) presentado en el Salón del Automóvil de Guangzhou y el SUV D19, con la versión de autonomía extendida que cuenta con la batería más grande hasta la fecha, de 80 kWh.

Leapmotor B10 / Leapmotor

La situación de Leapmotor en España

El fabricante chino de automóviles aterrizó en España en 2024. En noviembre se han matriculado 407 coches Leapmotor, lo que supone un 450% más que en noviembre de 2024, aunque es verdad que en esa fecha la marca acababa de llegar a España. En lo que llevamos de año 2025 (desde enero hasta septiembre), se han matriculado 2.533 coches Leapmotor.

Actualmente en nuestro país hay tres modelos de Leapmotor disponibles, el T03, el B10 y el C10. El T03 es un coche urbano eléctrico con 70 kW (unos 95 CV) de potencia, que monta una batería de 37,3 kWh, y alcanza una autonomía de hasta unos 265 kilómetros. Se han matriculado 131 Leapmotor T03 en noviembre y en todo el año unos 1.263. El precio del T03 es desde 10.700 euros, con ayudas como el Moves o el CAE incluidas.

Leapmotor T03 / Leapmotor

El Leapmotor B10 es un SUV 100% eléctrico que monta un motor de 218 CV con una autonomía homologada de 434 kilómetros. El precio del B10 es desde los 20.000 euros, con ayudas como el Moves o el CAE incluidas. Además, en noviembre han matriculado 114 B10, y 206 en todo el año.

El Leapmotor C10 es un SUV eléctrico que monta un motor de 598 CV (versión AWD), 218 CV (BEV) o 215 CV (REEV), con una autonomía de 437 kilómetros (AWD), 510 kilómetros (BEV) o de hasta 970 kilómetros (REEV). El precio del C10 es desde 25.900 euros con ayudas y CAE incluidas. En noviembre, han matriculado 114 C10 y 1.064 en lo que todo el año.

Leapmotor C10 / Leapmotor

El futuro de Leapmotor en España

En 2026, llegarán el nuevo B03X y el B05 a nuestro país. El Leapmotor A10 (denominado B03X a nivel mundial fuera de China), está posicionado como un “SUV inteligente premium de largo alcance, compacto y versátil”. El nuevo SUV de Leapmotor contará con una batería LFP de densidad muy alta, con una autonomía de hasta 500 kilómetros.

El B05 es un hatchback 100% eléctrico en el segmento C que representa a la perfección el “compromiso” de Leapmotor con la “innovación, la accesibilidad y el empoderamiento de la próxima generación de conductores en toda Europa y más allá”.