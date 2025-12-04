Al volante debemos estar atentos a todo, respetando las normas de tráfico, manteniendo la distancia de seguridad, respetando los límites de velocidad y realizando las maniobras con suavidad para evitar imprevistos. La DGT alerta sobre esta acción habitual entre los conductores que te puede costar una buena multa

Según la Dirección General de Tráfico, un 76% de los españoles admiten que se distraen con frecuencia mientras conducen, lo que pone en riesgo su seguridad y la de los otros usuarios de la vía. Los despistes cuando estamos al volante se mantienen como el primer factor más habitual en los siniestros de tráfico.

Agentes de la Guardia Civil en un control de velocidad. / Guardia Civil

Los riesgos de exceder los límites de velocidad permitidos

La velocidad fue el factor concurrente en el 24% de los siniestros mortales en 2024, según datos de la Dirección General de Tráfico. El año pasado, con datos a 24 horas dentro del ámbito DGT, se registraron 239 accidentes de tráfico con víctimas mortales en los que una velocidad excesiva estuvo presente.

De acuerdo con el Informe temático de seguridad vial publicado por el Observatorio Europeo de Seguridad Vial, se estima que entre el 10 y el 15% de todos los accidentes y el 30% de los siniestros mortales son el resultado directo de exceso de velocidad o inadecuada. Además, alrededor del 60% de los conductores españoles reconoce circular por encima de los límites de velocidad en carreteras convencionales, casi el 50% en zonas urbanas y más del 60% en autovías y autopistas.

La DGT alerta sobre esta acción habitual entre los conductores

Exceder el límite de velocidad es una acción muy peligrosa en la carretera, ya que aumenta el riesgo de perder el control del vehículo, alarga la distancia de frenado y reduce la eficacia de los sistemas de seguridad, incrementando la gravedad de los accidentes y la probabilidad de lesiones graves. Además, sobrepasar el límite de velocidad permitido es una de las multas más comunes que te pueden poner. Estas son las sanciones:

Las sanciones por sobrepasar el límite de velocidad / DGT

Recuerda que esta tabla de velocidades es para coches, motos y furgonetas cuya masa máxima autorizada (MMA) sea menor de 3.500 kilos. En España los camiones y vehículos que sobrepasen ese peso, deben circular a menos velocidad. En autopistas y autovías, pueden ir a 90 km/h. En carreteras convencionales, la velocidad máxima es 80 km/h o 70 km//h dependiendo del arcén. En vías urbanas, se permite circular como máximo a 50 km/h.

Si superas el límite de velocidad y te colocas en la casilla de ‘muy grave’, además de la multa de 600 euros y la pérdida de 6 puntos en el carnet de conducir, este acto se puede considerar un delito según el artículo 379 del Código Penal. Esto podría conllevar una pena de prisión de 3 a 6 meses, una multa de 6 a 12 meses, trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y/o la privación del derecho a conducir de 1 a 4 años.

Si se considera que también hubo conducción temeraria, la pena, según el artículo 380 del Código Penal, es todavía mayor, ya que sube a una pena de prisión de 2 a 5 años, multa de 12 a 24 meses y/o privación del derecho a conducir de 6 a 10 años.