La leyenda de Sébastien Ogier se agranda en el Mundial de Rallyes

Con la lucha por el Mundial de Fórmula 1, ¿os imagináis que Lando Norris, Oscar Piastri o Max Verstappen se pierden nada menos que tres pruebas, y aun así uno de ellos gana el Mundial? Pues eso, salvando las distancias, es lo que ha pasado en el Mundial de Rallyes. Sébastien Ogier ha conquistado su noveno título del WRC en una temporada épica, igualando a Sébastien Loeb como el piloto con más campeonatos en la historia.

El año de la leyenda: 2025 y el noveno campeonato de Ogier

El francés se ponía como objetivo ganar su noveno título Mundial, corriendo 11 de las 14 pruebas del WRC. Algo impensable y que pocos hubieran apostado a principio de temporada, pero Ogier, bajo la noche y las bengalas, empezó triunfando en el Rally de Montecarlo.

Sébastien Ogier en el Rally de Montecarlo / Getty Images

El piloto de Toyota no participó en los Rallyes de Suecia y Kenia, y bajó hasta el cuarto puesto, estando a más de un rallye de distancia (55 puntos) del líder, Elfyn Evans. Tras lograr un segundo puesto en el Rallye de España y la victoria en Portugal, Ogier remontó hasta el tercer puesto y el Mundial se ponía al rojo vivo, aunque Evans seguía 32 puntos del francés.

Sébastien Ogier en el Rally de Portugal / Getty Images

Sébastian Ogier seguía de dulce y consiguió el triunfo en Italia. Con el segundo puesto en Grecia y su no participación en Estonia, el francés estaba a 21 puntos del líder, Ott Tänak y 20 del segundo, Evans. Ogier reapareció en Finlandia con un tercer puesto, en un rallye marcado por la victoria de Rovanperä y el calvario de Tänak porque fue sancionado por golpear a un delegado que estaba comprobando sus neumáticos.

Con las victorias en Paraguay y Chile, empezó la apisonadora Ogier, colocándose líder del Mundial con solo 2 puntos de ventaja sobre Evans, segundo. En el Rally de Europa Central, el francés afirmó que pinchó la rueda delantera izquierda, pero el sensor no le avisó y se salió en una curva a la derecha. Esto provocó que su Toyota GR Yaris cayera en una zanja antes de chocar contra un árbol que arrancó la rueda delantera izquierda de su coche. Evans volvió a liderar con 13 puntos de distancia, y Rovanperä empató a 234 puntos con Ogier.

Pero nada más lejos de la realidad, Sébastien Ogier reinó en Japón sumando los 35 puntos y se puso a tan solo 3 puntos de Evans, en la lucha por el Mundial. El WRC llegó a la prueba final con el campeonato aún por decidir entre Elfyn Evans, Sébastien Ogier y Kalle Rovanperä.

El finlandés que probará suerte en monoplazas a partir de 2026, se borró de la lucha por el Mundial de Rallyes porque sufrió un pinchazo en la rueda trasera izquierda. Evans tampoco tuvo suerte y también sufrió otro pinchazo en un recorrido donde había muchas piedras. Aunque Ogier (293) pinchó una rueda, el francés consiguió acabar tercero y proclamarse campeón del mundo de WRC. Con el sexto puesto, Evans (289) terminó segundo en el campeonato y Rovanperä (256) tercero.

Sébastien Ogier en el Rally de Arabia Saudí / Getty Images

Ogier participó en 11 (con 10 podios) de las 14 pruebas y se proclamó nueve veces campeón del Mundial de Rallyes, la primera junto a Vincent Landais como copiloto, y la tercera con Toyota.

La historia de Sébastien Ogier, uno de los reyes de los rallyes

Está claro que el francés es una de las leyendas del Mundial de Rallyes. Con su noveno título, Ogier empata con Loeb como el piloto con más campeonatos en la historia del WRC. El piloto de Toyota comenzó su carrera ganando el Campeonato del mundo de Rally Junior con un Citroën, antes de debutar en el WRC con la misma marca en 2009.

Sébastien Ogier celebrando su primera victoria en el WRC / Citroën

Ogier consiguió su primera victoria como piloto del Mundial en el Rally de Portugal 2010. El francés se hizo definitivamente con ese puesto tras la salida de Dani Sordo, y compitió junto a Loeb como pilotos oficiales de Citroën. En 2012 ficha por Volkswagen y se estrena con un Skoda. Al año siguiente rompe la hegemonía de los 9 títulos Mundiales (desde 2004 hasta 2012), consiguiendo su primer campeonato en el WRC.

A partir de 2013, Ogier ganó 4 Mundiales con Volkswagen, hasta que la marca se retiró de los rallyes. En 2017, el francés ficha por M-Sport y conduce un Ford Fiesta WRC, con el que consigue dos títulos más. En 2019 vuelve a Citroën, y en 2020 ficha por Toyota, con una mirada puesta también en las carreras de resistencia.

Sébastien Ogier con Toyota / Red Bull Content Pool

En el Rally de México 2020, Ogier consiguió su séptimo título en WRC y el primero con Toyota, volviendo a repetir esta hazaña en 2021. En los años 2022, 2023 y 2024, el francés consigue un 4º puesto como mejor resultado, y en 2025 llega la proeza, ganando su noveno Mundial, en una de sus “mejores temporadas en cuanto a rendimiento y consistencia”.

El tiempo en el Motosport, como en la vida, pasa rápido y Sébastian Ogier ya ha confirmado que competirá en 10 de las 14 pruebas del WRC 2026 con Toyota, con el mismo objetivo de ganar el Mundial. El nueve veces campeón del mundo priorizará las vacaciones escolares de su hijo, ausentándose específicamente de los rallies que coincidan con los periodos de vacaciones. ¿Sébastian Ogier será capaz de volver a repetir la hazaña y convertirse en el piloto más laureado de la historia de los rallyes?